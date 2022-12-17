17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

Мэр из ЯНАО исполнил мечту маленькой девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский принял участие в традиционной благотворительной акции Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Александр Титовский принял участи в традиционной акции #ТеплыйДень2022 и вручил подарок маленькой девочке. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в Салехарде тепло не только за окном. С большим удовольствием принял участие в традиционной акции #ТеплыйДень2022. Вручил подарок для маленькой Изабеллы. Девочка хотела игру. Теперь они всей семьей смогут собраться за интересными настолками. Отдельно для малышки — красивая кукла с яркими нарядами», — говорится в сообщении.

Титовский отметил, что акция проходит в округе в девятый раз. В этом году желания исполнятся у 109 маленьких жителей столицы Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Он исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР.

Александр Титовский вручил подарок для девочки Изабеллы
Благотворительная акция проходит в округе в девятый раз

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Глава Салехарда (ЯНАО) Александр Титовский принял участи в традиционной акции #ТеплыйДень2022 и вручил подарок маленькой девочке. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня в Салехарде тепло не только за окном. С большим удовольствием принял участие в традиционной акции #ТеплыйДень2022. Вручил подарок для маленькой Изабеллы. Девочка хотела игру. Теперь они всей семьей смогут собраться за интересными настолками. Отдельно для малышки — красивая кукла с яркими нарядами», — говорится в сообщении. Титовский отметил, что акция проходит в округе в девятый раз. В этом году желания исполнятся у 109 маленьких жителей столицы Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Он исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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