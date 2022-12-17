Мэр из ЯНАО исполнил мечту маленькой девочки. Фото

18 декабря 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Титовский принял участие в традиционной благотворительной акции Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Глава Салехарда (ЯНАО) Александр Титовский принял участи в традиционной акции #ТеплыйДень2022 и вручил подарок маленькой девочке. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня в Салехарде тепло не только за окном. С большим удовольствием принял участие в традиционной акции #ТеплыйДень2022. Вручил подарок для маленькой Изабеллы. Девочка хотела игру. Теперь они всей семьей смогут собраться за интересными настолками. Отдельно для малышки — красивая кукла с яркими нарядами», — говорится в сообщении. Титовский отметил, что акция проходит в округе в девятый раз. В этом году желания исполнятся у 109 маленьких жителей столицы Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Он исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР. Александр Титовский вручил подарок для девочки Изабеллы telegram-канал Александра Титовского Благотворительная акция проходит в округе в девятый раз telegram-канал Александра Титовского

Глава Салехарда (ЯНАО) Александр Титовский принял участи в традиционной акции #ТеплыйДень2022 и вручил подарок маленькой девочке. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня в Салехарде тепло не только за окном. С большим удовольствием принял участие в традиционной акции #ТеплыйДень2022. Вручил подарок для маленькой Изабеллы. Девочка хотела игру. Теперь они всей семьей смогут собраться за интересными настолками. Отдельно для малышки — красивая кукла с яркими нарядами», — говорится в сообщении. Титовский отметил, что акция проходит в округе в девятый раз. В этом году желания исполнятся у 109 маленьких жителей столицы Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Он исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР.