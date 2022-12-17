17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

Мэр из ЯНАО поблагодарил жителя за новогоднее настроение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Гаранин отметил, что жители сами создают себе новогоднее настроение Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин поблагодарил водителя «Автодорсервиса» за то, что тот украсил свой автомобиль новогодним плакатом и тем самым создал праздничное настроение. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Узнал, что водитель „Автодорсервиса“ проявил инициативу и украсил свой рабочий автомобиль новогодним плакатом. Как говорится, мы сами создаем себе настроение. Спасибо, Евгений, что создал его для всех губкинцев», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу. Елена Ситникова предложила жителям украсить балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе или магазина и тем самым сделать город нарядным и создать праздничное настроение жителям.

Водитель украсил свой автомобиль праздничным плакатом

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин поблагодарил водителя «Автодорсервиса» за то, что тот украсил свой автомобиль новогодним плакатом и тем самым создал праздничное настроение. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Узнал, что водитель „Автодорсервиса“ проявил инициативу и украсил свой рабочий автомобиль новогодним плакатом. Как говорится, мы сами создаем себе настроение. Спасибо, Евгений, что создал его для всех губкинцев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу. Елена Ситникова предложила жителям украсить балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе или магазина и тем самым сделать город нарядным и создать праздничное настроение жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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