Мэр из ЯНАО поблагодарил жителя за новогоднее настроение. Фото 18 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 + Гаранин отметил, что жители сами создают себе новогоднее настроение Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин поблагодарил водителя «Автодорсервиса» за то, что тот украсил свой автомобиль новогодним плакатом и тем самым создал праздничное настроение. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Узнал, что водитель „Автодорсервиса“ проявил инициативу и украсил свой рабочий автомобиль новогодним плакатом. Как говорится, мы сами создаем себе настроение. Спасибо, Евгений, что создал его для всех губкинцев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу. Елена Ситникова предложила жителям украсить балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе или магазина и тем самым сделать город нарядным и создать праздничное настроение жителям. Водитель украсил свой автомобиль праздничным плакатом telegram-канал Андрея Гаранина Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин поблагодарил водителя «Автодорсервиса» за то, что тот украсил свой автомобиль новогодним плакатом и тем самым создал праздничное настроение. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Узнал, что водитель „Автодорсервиса“ проявил инициативу и украсил свой рабочий автомобиль новогодним плакатом. Как говорится, мы сами создаем себе настроение. Спасибо, Евгений, что создал его для всех губкинцев», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана рассказала, как создать новогоднюю атмосферу. Елена Ситникова предложила жителям украсить балкон, окно, входную группу дома, витрину кафе или магазина и тем самым сделать город нарядным и создать праздничное настроение жителям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям