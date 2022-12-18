В Кургане продают два офиса СДЭК почти за 2 млн рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматель из Воронежа избавляется от два офиса транспортной компании СДЭК из-за убытков. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями о продаже.

«Продаю два офиса СДЭК в Кургане по адресу: ул. Р. Зорге, 56 и ул. К. Маркса, 147. Я сам из Воронежа и владею сетью из 12 офисов по стране. Причина продажи: офис на Зорге приносил в течение двух лет одни лишь убытки. Совокупная сумма убытков 800-900 тысяч с учетом вложений на открытие. Хочу поскорей отбить вложенные в него средства и забыть, как страшный сон. Стоимость обоих офисов, включая все оборудование 1 850 000 рублей», — написал автор объявления. Он отметил, что с августа точка все же стала приносить прибыль.

Владелец бизнеса также указал, что в штате находится пять сотрудников: четыре менеджера и один управляющий. Ежемесячная чистая прибыль офиса на Зорге составляет 40 тысяч рублей в месяц, на Карла Маркса — 37 тысяч рублей. По словам предпринимателя, окупаемость в течение двух лет.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области распродают офисы Wildberries и Ozon. Стоимость семи пунктов выдачи заказов (ПВЗ) составляет около 13 миллионов рублей. До этого о массовой продаже ПВЗ сообщалось в августе. Тогда от точек избавлялись из-за переезда в другой регион и нового бизнеса.

В Кургане продают два офиса СДЭК Фото: сайт с объявлениями о продаже

Стоимость двух точек составляет около 2 млн рублей Фото: сайт с объявлениями о продаже