Студентка из Екатеринбурга выиграла обед со спикером Володиным, но перепутала думы

Екатеринбурженка перепутала Игоря Володина со спикером Госдумы Вячеславом Володина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургская городская Дума решила провести конкурс «День с депутатом», благодаря которому двух участников отправят на заседание думы и на деловой обед со спикером Игорем Володиным. Однако одна из победительниц перепутала городскую думу с государственной.

Чтобы победить, необходимо было обосновать, почему конкурсанты достойны оказаться в списке лучших. Результаты были опубликованы 18 декабря в официальной группе ЕГД в соцсети «ВКонтакте». «Мне интересна вся внутренняя „кухня“ государственной думы и в принципе обязанностей депутата. Я бы хотела на чуть-чуть приблизиться к этому», — написала Алена Ч. Так она обосновала, почему должна оказаться победительницей.

Однако девушка спутала государственную думу с городской, а Игоря Володина — с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Несмотря на конфуз, свердловчанка вошла в шорт-лист и теперь все же отправится на обед со спикером екатеринбургской думы.