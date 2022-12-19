Администрация Екатеринбурга потратит миллиарды рублей на воспитание патриотов

Администрация Екатеринбурга выделила на патриотическое воспитание молодежи более 3 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга выделила 3 044 520 тысяч рублей на воспитание патриотов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга увеличила объем финансирования программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан» почти в два раза. До 2020 года на эти цели закладывали 1,7 млрд рублей, а сейчас город готов потратить из бюджета до 3,044 млрд рублей. Данную программу планируют реализовать до 2025 года. Соответствующее постановление размешено на официальном сайте мэрии уральской столицы.

«Общий объем финансирования составит 3 044 520 тысяч рублей. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву», — прописано в документе.

Согласно постановлению, выделенные из городского бюджета средства пойдут на проведение военно-спортивных игр, формирование семейных ценностей, реконструкцию детско-юношеских центров. Кроме всего, средства будут выделены на формирование гражданско-патриотической позиции, в том числе позитивного отношения к военной службе, толерантного сознания, уважения к культурному и историческому прошлому России и к национальным культурам. Также деньги будут направлены на профилактику радикализма и экстремизма в молодежной среде.