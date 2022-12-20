В пермском СИЗО нашлись пропавшие братья из Башкирии

Братья, которых искали родные, оказались в следственном изоляторе
Уроженцы республики Башкортостан, 35-летний Фаниль Бастанов и 37-летний Булат Касимов, которых потеряли родные, нашлись в СИЗО города Перми. Это выяснил родственник пропавших мужчин.
«Об окончании поисков мужчин сообщил брат жителей Башкирии. Он рассказал, что его родные живы и здоровы, находятся в СИЗО в Перми. По какой причине мужчины оказались в следственном изоляторе, он не знает», — пишет портал.
О пропаже братьев СМИ сообщали 19 декабря. Мужчины выехали на автомобиле Kia Rio в Пермь из города Дюртюли 16 декабря и после этого не выходили на связь. Родственники пропавших обратились в полицию.
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