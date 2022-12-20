В пермском СИЗО нашлись пропавшие братья из Башкирии

Пропавших в Перми братьев из Башкирии нашли в СИЗО
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Братья, которых искали родные, оказались в следственном изоляторе Фото:

Уроженцы республики Башкортостан, 35-летний Фаниль Бастанов и 37-летний Булат Касимов, которых потеряли родные, нашлись в СИЗО города Перми. Это выяснил родственник пропавших мужчин.

«Об окончании поисков мужчин сообщил брат жителей Башкирии. Он рассказал, что его родные живы и здоровы, находятся в СИЗО в Перми. По какой причине мужчины оказались в следственном изоляторе, он не знает», — пишет портал.

О пропаже братьев СМИ сообщали 19 декабря. Мужчины выехали на автомобиле Kia Rio в Пермь из города Дюртюли 16 декабря и после этого не выходили на связь. Родственники пропавших обратились в полицию.

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Уроженцы республики Башкортостан, 35-летний Фаниль Бастанов и 37-летний Булат Касимов, которых потеряли родные, нашлись в СИЗО города Перми. Это выяснил родственник пропавших мужчин. «Об окончании поисков мужчин сообщил брат жителей Башкирии. Он рассказал, что его родные живы и здоровы, находятся в СИЗО в Перми. По какой причине мужчины оказались в следственном изоляторе, он не знает», — пишет портал. О пропаже братьев СМИ сообщали 19 декабря. Мужчины выехали на автомобиле Kia Rio в Пермь из города Дюртюли 16 декабря и после этого не выходили на связь. Родственники пропавших обратились в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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