В пермском СИЗО нашлись пропавшие братья из Башкирии

Пропавших в Перми братьев из Башкирии нашли в СИЗО

Братья, которых искали родные, оказались в следственном изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроженцы республики Башкортостан, 35-летний Фаниль Бастанов и 37-летний Булат Касимов, которых потеряли родные, нашлись в СИЗО города Перми. Это выяснил родственник пропавших мужчин.

«Об окончании поисков мужчин сообщил брат жителей Башкирии. Он рассказал, что его родные живы и здоровы, находятся в СИЗО в Перми. По какой причине мужчины оказались в следственном изоляторе, он не знает», — пишет портал.

О пропаже братьев СМИ сообщали 19 декабря. Мужчины выехали на автомобиле Kia Rio в Пермь из города Дюртюли 16 декабря и после этого не выходили на связь. Родственники пропавших обратились в полицию.