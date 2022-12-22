Попавший в Рогозина осколок неизвлекаем

Один из осколков мины застрял вблизи позвоночника Рогозина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает свое состояние после ранения в Донецке удовлетворительным. Однако сам осколок, попавший в него, — неизвлекаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным врачей, попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем. Сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным», — пишет РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке. Сам Рогозин подчеркнул, что его здоровью ничего не угрожает.