Попавший в Рогозина осколок неизвлекаем

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Один из осколков мины застрял вблизи позвоночника Рогозина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает свое состояние после ранения в Донецке удовлетворительным. Однако сам осколок, попавший в него, — неизвлекаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным врачей, попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем. Сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным», — пишет РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке. Сам Рогозин подчеркнул, что его здоровью ничего не угрожает.

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает свое состояние после ранения в Донецке удовлетворительным. Однако сам осколок, попавший в него, — неизвлекаем. Об этом сообщает РИА Новости. «По данным врачей, попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем. Сам Рогозин считает свое состояние удовлетворительным», — пишет РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке. Сам Рогозин подчеркнул, что его здоровью ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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