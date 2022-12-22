Курганский депутат ГД РФ вошел в топ полезных для регионов парламентариев

23 декабря 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Работу курганского депутата ГД РФ в Курганской области оценили эксперты-политологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель Курганской области в Госдуме РФ Сергей Лисовский вошел в топ-50 депутатов, чью работу в регионах оценили политические эксперты. Об этом говорится 17-м интегральном рейтинге депутатов портала «Коэффициент полезности депутатов Госдумы (КПДГД)». «Сергей Лисовский набрал 26 баллов в экспертном индексе работы в субъекте, который учитывает, как депутаты работают с местными жителями, общественными организациями, региональными властями, а также насколько они доступны и открыты для обращений в интернете», — говорится в исследовании. Лисовский занял 40 место в рейтинге экспертного индекса, он обогнал депутатов Виктора Селиверстова (Москва), Николаева Николая (Волгоградская область), Лугового Андрея (представляет все регионы) и других. Исследование проводилось по итогам работы парламентариев за период с сентября по декабрь 2022 года По эффективности работы на местах курганского парламентария обогнали депутаты Мария Бутина (Кировская область), Александр Хинштейн (Самарская область) и Анна Кузнецова (зампредседателя ГД РФ). Александр Ильтяков, который также представляет Курганскую область в Госдуме, не вошел в топ-50. Ранее URA.RU сообщало, что портал «КПДГД» составил общий рейтинг эффективности депутатов Госдумы. Работу курганских парламентариев оценили следующим образом: Сергей Лисовский занял 68 место, Александр Ильтяков — 341 место из 443-х. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель Курганской области в Госдуме РФ Сергей Лисовский вошел в топ-50 депутатов, чью работу в регионах оценили политические эксперты. Об этом говорится 17-м интегральном рейтинге депутатов портала «Коэффициент полезности депутатов Госдумы (КПДГД)». «Сергей Лисовский набрал 26 баллов в экспертном индексе работы в субъекте, который учитывает, как депутаты работают с местными жителями, общественными организациями, региональными властями, а также насколько они доступны и открыты для обращений в интернете», — говорится в исследовании. Лисовский занял 40 место в рейтинге экспертного индекса, он обогнал депутатов Виктора Селиверстова (Москва), Николаева Николая (Волгоградская область), Лугового Андрея (представляет все регионы) и других. Исследование проводилось по итогам работы парламентариев за период с сентября по декабрь 2022 года По эффективности работы на местах курганского парламентария обогнали депутаты Мария Бутина (Кировская область), Александр Хинштейн (Самарская область) и Анна Кузнецова (зампредседателя ГД РФ). Александр Ильтяков, который также представляет Курганскую область в Госдуме, не вошел в топ-50. Ранее URA.RU сообщало, что портал «КПДГД» составил общий рейтинг эффективности депутатов Госдумы. Работу курганских парламентариев оценили следующим образом: Сергей Лисовский занял 68 место, Александр Ильтяков — 341 место из 443-х.