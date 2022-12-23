Жители ЯНАО возмутились организацией гастрономического фестиваля

Житель Ноябрьска (ЯНАО) возмутился организацией гастрономического фестиваля «Вкусно по-ямальски». Фестиваль организован в парке «НУМ», за доступ на территорию которого взимается плата, сообщил ноябрянин в telegram-канале NSK.
«На территории НУМ сегодня что-то вроде ярмарки, для того чтобы войти и купить продукцию, необходимо оплатить входной билет на каждого. Для чего делать ярмарку на платной территории?» — спросил житель города в соцсети.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало об открытии в Ноябрьске этнографического парка. Посетителям парка предлагают покормить оленей и познакомится с бытом коренных народов Севера.
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