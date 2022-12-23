23 декабря 2022
22 декабря 2022

Жители ЯНАО возмутились организацией гастрономического фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет
Житель Ноябрьска пожаловался в соцсети на проведение фестиваля на платной территории Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) возмутился организацией гастрономического фестиваля «Вкусно по-ямальски». Фестиваль организован в парке «НУМ», за доступ на территорию которого взимается плата, сообщил ноябрянин в telegram-канале NSK.

«На территории НУМ сегодня что-то вроде ярмарки, для того чтобы войти и купить продукцию, необходимо оплатить входной билет на каждого. Для чего делать ярмарку на платной территории?» — спросил житель города в соцсети.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало об открытии в Ноябрьске этнографического парка. Посетителям парка предлагают покормить оленей и познакомится с бытом коренных народов Севера.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) возмутился организацией гастрономического фестиваля «Вкусно по-ямальски». Фестиваль организован в парке «НУМ», за доступ на территорию которого взимается плата, сообщил ноябрянин в telegram-канале NSK. «На территории НУМ сегодня что-то вроде ярмарки, для того чтобы войти и купить продукцию, необходимо оплатить входной билет на каждого. Для чего делать ярмарку на платной территории?» — спросил житель города в соцсети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало об открытии в Ноябрьске этнографического парка. Посетителям парка предлагают покормить оленей и познакомится с бытом коренных народов Севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...