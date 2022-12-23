Жители ЯНАО возмутились организацией гастрономического фестиваля

24 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Житель Ноябрьска пожаловался в соцсети на проведение фестиваля на платной территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) возмутился организацией гастрономического фестиваля «Вкусно по-ямальски». Фестиваль организован в парке «НУМ», за доступ на территорию которого взимается плата, сообщил ноябрянин в telegram-канале NSK. «На территории НУМ сегодня что-то вроде ярмарки, для того чтобы войти и купить продукцию, необходимо оплатить входной билет на каждого. Для чего делать ярмарку на платной территории?» — спросил житель города в соцсети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало об открытии в Ноябрьске этнографического парка. Посетителям парка предлагают покормить оленей и познакомится с бытом коренных народов Севера.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) возмутился организацией гастрономического фестиваля «Вкусно по-ямальски». Фестиваль организован в парке «НУМ», за доступ на территорию которого взимается плата, сообщил ноябрянин в telegram-канале NSK. «На территории НУМ сегодня что-то вроде ярмарки, для того чтобы войти и купить продукцию, необходимо оплатить входной билет на каждого. Для чего делать ярмарку на платной территории?» — спросил житель города в соцсети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало об открытии в Ноябрьске этнографического парка. Посетителям парка предлагают покормить оленей и познакомится с бытом коренных народов Севера.