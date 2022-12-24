24 декабря 2022
23 декабря 2022

Жителей Челябинска ожидает снег и похолодание

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, мороз, куржак
В воскресенье в Челябинске будет солнечно Фото:

Погода в начале недели встретит челябинцев снегом и легким похолоданием. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра

«В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, пройдет небольшой снег, дневная температура установится на уровне -7 градусов. Ночами похолодает до -15 -18 градусов», — рассказали в URA.RU в региональном метеоцентре.

Сегодня, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в городе будет ясно, температура -4 градуса. Снега не ожидается, но сравнительно теплый декабрьский день сделает более холодным ветер, порывы которого будут достигать 11 метров в секунду.

Ранее челябинцы наблюдали ледяной дождь. В результате погодного катаклизма 23 декабря в аэропорту Челябинска задержали несколько авиарейсов.

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Погода в начале недели встретит челябинцев снегом и легким похолоданием. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра «В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, пройдет небольшой снег, дневная температура установится на уровне -7 градусов. Ночами похолодает до -15 -18 градусов», — рассказали в URA.RU в региональном метеоцентре. Сегодня, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в городе будет ясно, температура -4 градуса. Снега не ожидается, но сравнительно теплый декабрьский день сделает более холодным ветер, порывы которого будут достигать 11 метров в секунду. Ранее челябинцы наблюдали ледяной дождь. В результате погодного катаклизма 23 декабря в аэропорту Челябинска задержали несколько авиарейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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