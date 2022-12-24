Жителей Челябинска ожидает снег и похолодание

25 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

В воскресенье в Челябинске будет солнечно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погода в начале недели встретит челябинцев снегом и легким похолоданием. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра «В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, пройдет небольшой снег, дневная температура установится на уровне -7 градусов. Ночами похолодает до -15 -18 градусов», — рассказали в URA.RU в региональном метеоцентре. Сегодня, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в городе будет ясно, температура -4 градуса. Снега не ожидается, но сравнительно теплый декабрьский день сделает более холодным ветер, порывы которого будут достигать 11 метров в секунду. Ранее челябинцы наблюдали ледяной дождь. В результате погодного катаклизма 23 декабря в аэропорту Челябинска задержали несколько авиарейсов.

Погода в начале недели встретит челябинцев снегом и легким похолоданием. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра «В понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, пройдет небольшой снег, дневная температура установится на уровне -7 градусов. Ночами похолодает до -15 -18 градусов», — рассказали в URA.RU в региональном метеоцентре. Сегодня, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, в городе будет ясно, температура -4 градуса. Снега не ожидается, но сравнительно теплый декабрьский день сделает более холодным ветер, порывы которого будут достигать 11 метров в секунду. Ранее челябинцы наблюдали ледяной дождь. В результате погодного катаклизма 23 декабря в аэропорту Челябинска задержали несколько авиарейсов.