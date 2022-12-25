25 декабря 2022

Вуз ХМАО отстоял зарплаты для аспирантов перед министром науки Фальковым

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, фальков валерий
Руководство СурГУ защитило проект по зарплатам для аспирантов перед главой Минобрнауки Фальковым Фото:

Сургутский государственный университет (ХМАО) защитил ряд проектов, в число которых входит и проект повышенной стипендии для аспирантов, перед главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«СурГУ защитил программу развития „Приоритет-2030“ перед комиссией, возглавляемой министром науки и образования РФ Валерием Фальковым и первым ректором Московской школы управления Сколково Андреем Волковым. Программу защищали очно заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, ректор СурГУ Сергей Косенок и директора институтов вуза», — сказали в вузе.

Ранее UAR.RU писало, что в рамках федеральной программы развития «Приоритет-2030» СурГУ запустил проект «Аспирантура полной занятости». Проект позволяет выплачивать аспирантам повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей и помогает им погрузиться в научную карьеру, не теряя времени на подработку.

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Сургутский государственный университет (ХМАО) защитил ряд проектов, в число которых входит и проект повышенной стипендии для аспирантов, перед главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «СурГУ защитил программу развития „Приоритет-2030“ перед комиссией, возглавляемой министром науки и образования РФ Валерием Фальковым и первым ректором Московской школы управления Сколково Андреем Волковым. Программу защищали очно заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, ректор СурГУ Сергей Косенок и директора институтов вуза», — сказали в вузе. Ранее UAR.RU писало, что в рамках федеральной программы развития «Приоритет-2030» СурГУ запустил проект «Аспирантура полной занятости». Проект позволяет выплачивать аспирантам повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей и помогает им погрузиться в научную карьеру, не теряя времени на подработку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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