Вуз ХМАО отстоял зарплаты для аспирантов перед министром науки Фальковым

26 декабря 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Руководство СурГУ защитило проект по зарплатам для аспирантов перед главой Минобрнауки Фальковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сургутский государственный университет (ХМАО) защитил ряд проектов, в число которых входит и проект повышенной стипендии для аспирантов, перед главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «СурГУ защитил программу развития „Приоритет-2030“ перед комиссией, возглавляемой министром науки и образования РФ Валерием Фальковым и первым ректором Московской школы управления Сколково Андреем Волковым. Программу защищали очно заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, ректор СурГУ Сергей Косенок и директора институтов вуза», — сказали в вузе. Ранее UAR.RU писало, что в рамках федеральной программы развития «Приоритет-2030» СурГУ запустил проект «Аспирантура полной занятости». Проект позволяет выплачивать аспирантам повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей и помогает им погрузиться в научную карьеру, не теряя времени на подработку.

Сургутский государственный университет (ХМАО) защитил ряд проектов, в число которых входит и проект повышенной стипендии для аспирантов, перед главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «СурГУ защитил программу развития „Приоритет-2030“ перед комиссией, возглавляемой министром науки и образования РФ Валерием Фальковым и первым ректором Московской школы управления Сколково Андреем Волковым. Программу защищали очно заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, ректор СурГУ Сергей Косенок и директора институтов вуза», — сказали в вузе. Ранее UAR.RU писало, что в рамках федеральной программы развития «Приоритет-2030» СурГУ запустил проект «Аспирантура полной занятости». Проект позволяет выплачивать аспирантам повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей и помогает им погрузиться в научную карьеру, не теряя времени на подработку.