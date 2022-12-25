В новогодние каникулы тюменцы не попадут на почту три дня. Инфографика

26 декабря 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Почтовые отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU В праздничные январские выходные отделения «Почты России» в Тюменской области не будут работать три дня — 1, 2 и 7 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «График работы почтовых отделений Тюменской области изменится в новогодние праздники. 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением ПФР», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». Там также добавили, что 31 декабря отделения будут работать на час меньше. А 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января — в обычном режиме. Ранее URA.RU писало о графике работы больниц в Тюменской области в новогодние каникулы. Экстренную помощь жителям окажут круглосуточно, а амбулаторную — по расписанию праздничных выходных.

В праздничные январские выходные отделения «Почты России» в Тюменской области не будут работать три дня — 1, 2 и 7 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «График работы почтовых отделений Тюменской области изменится в новогодние праздники. 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением ПФР», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». Там также добавили, что 31 декабря отделения будут работать на час меньше. А 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января — в обычном режиме. Ранее URA.RU писало о графике работы больниц в Тюменской области в новогодние каникулы. Экстренную помощь жителям окажут круглосуточно, а амбулаторную — по расписанию праздничных выходных.