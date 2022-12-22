Больницы Тюмени перейдут на новогодний график работы

Амбулаторную помощь окажут по сокращенному графику, а неотложную — круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В период новогодних выходных получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона.

«В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. 30 декабря и 9 января — в обычном режиме. 31 декабря рабочий день докторов сократится на час. 1 и 7 января медики будут на выходных. Со 2 по 6 января дежурные врачи примут пациентов с 9:00 до 16:00, 8 января — с 9:00 до 12:00», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей.

ОКБ №1 будет работать 3 и 5 января:

консультативные поликлиники №1 и 2, а также клинико-диагностическое отделение гематологии — с 9:00 до 13:00;

детский консультативно-диагностический центр — с 8:00 до 13:00.

В Областной стоматологии пациентов ждут 3 января с 8:00 до 14:00 (50 лет Октября, 70/1, Ватутина, 2) и 6 января с 8:00 до 14:00 (Республики, 157 и Ленина, 49). При этом неотложная помощь будет оказываться ежедневно и круглосуточно.

Плановую помощь по травматологии тюменцы могут получить в ОКБ №2, 3 и 6 января с 8:00 до 14:00. О том, где и когда амбулаторно примут онкобольных и пациентов с ВИЧ, а также расписание работы узкопрофильных клиник — в карточках URA.RU.