GT: Россия предпримет решительные действия по прекращению СВО

27 декабря 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Россия постарается закончить конфликт на Украине в 2023 году, считают китайские аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году Россия предпримет решительные действия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявили журналисты китайского СМИ. «Россия демонстрирует свою решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с США и другими западными странами, причем не только в военной области, но и в экономической. А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению [украинского] конфликта», — сообщают журналисты китайского Global Times. При этом аналитики считают, что на данный момент предположить в какой степени страны Запада будут помогать Украине невозможно. Однако при этом отмечают, что США и союзники постараются спровоцировать эскалацию текущего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Запада по-прежнему продолжают помогать Украине, поставляя вооружения и вводя санкции против РФ.

В 2023 году Россия предпримет решительные действия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявили журналисты китайского СМИ. «Россия демонстрирует свою решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с США и другими западными странами, причем не только в военной области, но и в экономической. А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению [украинского] конфликта», — сообщают журналисты китайского Global Times. При этом аналитики считают, что на данный момент предположить в какой степени страны Запада будут помогать Украине невозможно. Однако при этом отмечают, что США и союзники постараются спровоцировать эскалацию текущего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Запада по-прежнему продолжают помогать Украине, поставляя вооружения и вводя санкции против РФ.