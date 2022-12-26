26 декабря 2022

GT: Россия предпримет решительные действия по прекращению СВО

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День народного единства. Москва, стадион, российский флаг, сцена, триколор, флаг россии, лужники
Россия постарается закончить конфликт на Украине в 2023 году, считают китайские аналитики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2023 году Россия предпримет решительные действия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявили журналисты китайского СМИ.

«Россия демонстрирует свою решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с США и другими западными странами, причем не только в военной области, но и в экономической. А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению [украинского] конфликта», — сообщают журналисты китайского Global Times.

При этом аналитики считают, что на данный момент предположить в какой степени страны Запада будут помогать Украине невозможно. Однако при этом отмечают, что США и союзники постараются спровоцировать эскалацию текущего конфликта.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Запада по-прежнему продолжают помогать Украине, поставляя вооружения и вводя санкции против РФ.

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В 2023 году Россия предпримет решительные действия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявили журналисты китайского СМИ. «Россия демонстрирует свою решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но и с США и другими западными странами, причем не только в военной области, но и в экономической. А в 2023 году Россия может предпринять решительные действия по прекращению [украинского] конфликта», — сообщают журналисты китайского Global Times. При этом аналитики считают, что на данный момент предположить в какой степени страны Запада будут помогать Украине невозможно. Однако при этом отмечают, что США и союзники постараются спровоцировать эскалацию текущего конфликта. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Запада по-прежнему продолжают помогать Украине, поставляя вооружения и вводя санкции против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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