Asia Times: Блинкен не добился от Китая информации о переговорах с РФ

27 декабря 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Блинкен желал узнать подробности встречи Медведева и Си Цзиньпина, пишет Asia Times Фото: Официальный сайт президента Украины План госсекретаря США Энтони Блинкена по получению сведений о переговорах Китая с Германией и Россией потерпел фиаско. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. «Звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря с целью выяснения подробностей о переговорах с Россией обернулся фиаско», — говорится в материале интернет-издания . Там добавили, что помимо выяснения информации о переговорах между председателем КНР Си Цзиньпином и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, Блинкена интересовали и подробности встречи лидера Китая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ранее на встрече Медведева и Си Цзиньпина обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия и стратегического партнерства России с Китаем во всех сферах. В Кремле заявили, что в ближайшее время готовится встреча председателя КНР и с президентом России Владимиром Путиным, передает RT. Встреча должна состояться до начала января, сообщает телеканал 360.

План госсекретаря США Энтони Блинкена по получению сведений о переговорах Китая с Германией и Россией потерпел фиаско. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times. «Звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря с целью выяснения подробностей о переговорах с Россией обернулся фиаско», — говорится в материале интернет-издания. Там добавили, что помимо выяснения информации о переговорах между председателем КНР Си Цзиньпином и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, Блинкена интересовали и подробности встречи лидера Китая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ранее на встрече Медведева и Си Цзиньпина обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия и стратегического партнерства России с Китаем во всех сферах. В Кремле заявили, что в ближайшее время готовится встреча председателя КНР и с президентом России Владимиром Путиным, передает RT. Встреча должна состояться до начала января, сообщает телеканал 360.