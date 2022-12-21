Дмитрий Медведев обсудил международное сотрудничество с Китаем
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Пекине на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Информация опубликована в telegram-канале Медведева.
«Сегодня состоялись переговоры в Пекине. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — Коммунистической партией китая и „Единой Россией“, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах. Обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине», —
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