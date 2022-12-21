Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине. Видео

21 декабря 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев обсудил международное сотрудничество с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Пекине на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Информация опубликована в telegram-канале Медведева. «Сегодня состоялись переговоры в Пекине. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — Коммунистической партией китая и „Единой Россией“, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах. Обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Пекине на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Информация опубликована в telegram-канале Медведева. «Сегодня состоялись переговоры в Пекине. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — Коммунистической партией китая и „Единой Россией“, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах. Обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине», — заявил Медведев.