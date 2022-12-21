Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине. Видео

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев обсудил международное сотрудничество с Китаем Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Пекине на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Информация опубликована в telegram-канале Медведева.

«Сегодня состоялись переговоры в Пекине. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — Коммунистической партией китая и „Единой Россией“, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах. Обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине», — заявил Медведев.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Пекине на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Информация опубликована в telegram-канале Медведева. «Сегодня состоялись переговоры в Пекине. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — Коммунистической партией китая и „Единой Россией“, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия и нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах. Обсудили международные вопросы, включая конфликт на Украине», — заявил Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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