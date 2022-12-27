Курганский депздрав объяснил закупку тысяч таблеток виагры

Курганская область закупила для льготников четыре тысячи таблеток виагры
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Препарат «Силденафил» закупили для лечения легочной гипертензии у льготников Фото:

Курганская область закупила четыре тысячи таблеток препарата «Силденафил» (наиболее известное торговое название «Виагра») для лечения легочной гипертензии у льготников. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU.

«Закуп препарата „Силденафил“ производится в соответствии с действующим законодательством для обеспечения льготной категории граждан для лечения легочной гипертензии», — говорится в ответе ведомства. Сведения о закупе размещены на портале госзакупок.

По данным портала, ГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр» разметил закупку четырех тысяч таблеток препарата «Силденафил» в декабре 2022 года, указав начальную цену — 50 600 рублей. На аукцион заявились две компании. Победитель — ООО «Альбатрос» снизил стоимость до 47 560, 84 рублей.

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Курганская область закупила четыре тысячи таблеток препарата «Силденафил» (наиболее известное торговое название «Виагра») для лечения легочной гипертензии у льготников. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU. «Закуп препарата „Силденафил“ производится в соответствии с действующим законодательством для обеспечения льготной категории граждан для лечения легочной гипертензии», — говорится в ответе ведомства. Сведения о закупе размещены на портале госзакупок. По данным портала, ГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр» разметил закупку четырех тысяч таблеток препарата «Силденафил» в декабре 2022 года, указав начальную цену — 50 600 рублей. На аукцион заявились две компании. Победитель — ООО «Альбатрос» снизил стоимость до 47 560, 84 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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