Свердловский город вошел в список лучших городов РФ для рождественских гуляний

28 декабря 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

В Сысерти можно покататься со склонов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сысерть (Свердловская область) — один из лучших российских для встречи Рождества. Также в списке — Великий Устюг, Мышкин и Суздаль. Таким мнением поделились эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме. «В глубинке Свердловской области есть Сысерть — небольшой город, но с богатой историей. Здесь можно кататься со склонов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов. Город основан в 1732 году. В 1977 году Сысерть стала центром фарфорового производства России — и самым крупным в регионе. В этом городе есть горная вершина Бессонова, с нее можно скатиться на сноуборде или лыжах. Зимой на реке Сысерть местные и гости катаются на коньках.

Сысерть (Свердловская область) — один из лучших российских для встречи Рождества. Также в списке — Великий Устюг, Мышкин и Суздаль. Таким мнением поделились эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме. «В глубинке Свердловской области есть Сысерть — небольшой город, но с богатой историей. Здесь можно кататься со склонов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов. Город основан в 1732 году. В 1977 году Сысерть стала центром фарфорового производства России — и самым крупным в регионе. В этом городе есть горная вершина Бессонова, с нее можно скатиться на сноуборде или лыжах. Зимой на реке Сысерть местные и гости катаются на коньках.