27 декабря 2022

Свердловский город вошел в список лучших городов РФ для рождественских гуляний

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
В Сысерти можно покататься со склонов Фото:

Сысерть (Свердловская область) — один из лучших российских для встречи Рождества. Также в списке — Великий Устюг, Мышкин и Суздаль. Таким мнением поделились эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме.

«В глубинке Свердловской области есть Сысерть — небольшой город, но с богатой историей. Здесь можно кататься со склонов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

Город основан в 1732 году. В 1977 году Сысерть стала центром фарфорового производства России — и самым крупным в регионе. В этом городе есть горная вершина Бессонова, с нее можно скатиться на сноуборде или лыжах. Зимой на реке Сысерть местные и гости катаются на коньках.

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Сысерть (Свердловская область) — один из лучших российских для встречи Рождества. Также в списке — Великий Устюг, Мышкин и Суздаль. Таким мнением поделились эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме. «В глубинке Свердловской области есть Сысерть — небольшой город, но с богатой историей. Здесь можно кататься со склонов», — пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов. Город основан в 1732 году. В 1977 году Сысерть стала центром фарфорового производства России — и самым крупным в регионе. В этом городе есть горная вершина Бессонова, с нее можно скатиться на сноуборде или лыжах. Зимой на реке Сысерть местные и гости катаются на коньках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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