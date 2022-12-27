Мэрия Березников ответила жителям на главную жалобу декабря

Власти Березников отреагировали на жалобы жителей о грязных дорогах

Жителей города беспокоит проблема грязных и скользких дорог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Березников отреагировали на возмущение жителей грязными и сырыми дорогами. Администрация ответила со своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» под гневным постом в группе «Черный список Березники», что для дорог используется специальная смесь. Для жителей города грязные дороги стали одной из самых актуальных проблем за последний месяц.

«Для подсыпки дорог в качестве противогололедной смеси используется песок с галитом (каменная соль). Такая смесь наиболее эффективна и в борьбе с гололедом. Применение пескосоляной смеси, безусловно, имеет ряд недостатков, но на сегодня это наиболее дешевый и эффективный реагент», — написала мэрия в комментариях под постом.

Жители жалуются, что город буквально «плывет». На дорогах остаются лужи, которые не застывают при минусовых температурах, сами дороги сырые и скользкие, смесь также представляет опасность для домашних животных. В администрации попросили горожан по поводу качества работ обращаться напрямую к подрядчику или в отдел дорожного хозяйства.