27 декабря 2022

Мэрия Березников ответила жителям на главную жалобу декабря

Власти Березников отреагировали на жалобы жителей о грязных дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, грязный снег, зима, грязь на дорогах
Жителей города беспокоит проблема грязных и скользких дорог Фото:

Власти Березников отреагировали на возмущение жителей грязными и сырыми дорогами. Администрация ответила со своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» под гневным постом в группе «Черный список Березники», что для дорог используется специальная смесь. Для жителей города грязные дороги стали одной из самых актуальных проблем за последний месяц.

«Для подсыпки дорог в качестве противогололедной смеси используется песок с галитом (каменная соль). Такая смесь наиболее эффективна и в борьбе с гололедом. Применение пескосоляной смеси, безусловно, имеет ряд недостатков, но на сегодня это наиболее дешевый и эффективный реагент», — написала мэрия в комментариях под постом.

Жители жалуются, что город буквально «плывет». На дорогах остаются лужи, которые не застывают при минусовых температурах, сами дороги сырые и скользкие, смесь также представляет опасность для домашних животных. В администрации попросили горожан по поводу качества работ обращаться напрямую к подрядчику или в отдел дорожного хозяйства.

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Власти Березников отреагировали на возмущение жителей грязными и сырыми дорогами. Администрация ответила со своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» под гневным постом в группе «Черный список Березники», что для дорог используется специальная смесь. Для жителей города грязные дороги стали одной из самых актуальных проблем за последний месяц. «Для подсыпки дорог в качестве противогололедной смеси используется песок с галитом (каменная соль). Такая смесь наиболее эффективна и в борьбе с гололедом. Применение пескосоляной смеси, безусловно, имеет ряд недостатков, но на сегодня это наиболее дешевый и эффективный реагент», — написала мэрия в комментариях под постом. Жители жалуются, что город буквально «плывет». На дорогах остаются лужи, которые не застывают при минусовых температурах, сами дороги сырые и скользкие, смесь также представляет опасность для домашних животных. В администрации попросили горожан по поводу качества работ обращаться напрямую к подрядчику или в отдел дорожного хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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