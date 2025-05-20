Директор Пермской галереи Юлия Тавризян расскажет о роли устриц в искусстве

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян в ресторане прочтет лекцию об устрицах. Точнее, речь пойдет об изображении устриц в искусстве.
«Юлия Тавризян прочитает лекцию об изображении устриц в искусстве — в ресторане „Тайная В „. Это станет одним из центральных мероприятий устричной недели заведения“, — говорится на странице Пермской художественной галереи в соцсети „ВКонтакте“.
Организаторы вечера отмечают, что устрицы это не просто моллюск, который подают в дорогих ресторанах. «Раковина стала символом рождения Венеры. Устрицы появляются в пьесах Шекспира, стихах к „Алисе в стране чудес“ и в популярной песне Коула Портера, не говоря уже о стихах Анны Ахматовой и Игоря Северянина», — говорится в анонсе лекции на странице ресторана. Лекция Юлии Тавризян состоится 27 мая. Все места в зале уже заняты.
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