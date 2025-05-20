Директор Пермской галереи Юлия Тавризян расскажет о роли устриц в искусстве

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян выступит в ресторане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Тавризян несет слово об искусстве везде
Юлия Тавризян несет слово об искусстве везде Фото:

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян в ресторане прочтет лекцию об устрицах. Точнее, речь пойдет об изображении устриц в искусстве.

«Юлия Тавризян прочитает лекцию об изображении устриц в искусстве — в ресторане „Тайная В „. Это станет одним из центральных мероприятий устричной недели заведения“, — говорится на странице Пермской художественной галереи в соцсети „ВКонтакте“.

Организаторы вечера отмечают, что устрицы это не просто моллюск, который подают в дорогих ресторанах. «Раковина стала символом рождения Венеры. Устрицы появляются в пьесах Шекспира, стихах к „Алисе в стране чудес“ и в популярной песне Коула Портера, не говоря уже о стихах Анны Ахматовой и Игоря Северянина», — говорится в анонсе лекции на странице ресторана. Лекция Юлии Тавризян состоится 27 мая. Все места в зале уже заняты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян в ресторане прочтет лекцию об устрицах. Точнее, речь пойдет об изображении устриц в искусстве. «Юлия Тавризян прочитает лекцию об изображении устриц в искусстве — в ресторане „Тайная В „. Это станет одним из центральных мероприятий устричной недели заведения“, — говорится на странице Пермской художественной галереи в соцсети „ВКонтакте“. Организаторы вечера отмечают, что устрицы это не просто моллюск, который подают в дорогих ресторанах. «Раковина стала символом рождения Венеры. Устрицы появляются в пьесах Шекспира, стихах к „Алисе в стране чудес“ и в популярной песне Коула Портера, не говоря уже о стихах Анны Ахматовой и Игоря Северянина», — говорится в анонсе лекции на странице ресторана. Лекция Юлии Тавризян состоится 27 мая. Все места в зале уже заняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...