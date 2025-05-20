В суд поступило дело пермского фотографа, обвиняемого в госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание суда по этому делу назначено на 26 мая
Заседание суда по этому делу назначено на 26 мая Фото:

В Пермский краевой суд поступило уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ). Издание Properm.ru уточняет, что речь идет о пермском фотографе Григорие Скворцове.

«По версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу. Она называется „Советские секретные бункеры: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов"», —  сообщали ранее СМИ. 

Заседание суда по этому делу назначено на 26 мая. Там будет рассмотрен вопрос о продлении фотографу меры пресечения. Близкие пермяка рассказали журналистам, что он будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи из московского Лефортово. После чего обвиняемого в госизмене должны этапировать из Москвы в пермское СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Лефортовский суд Москвы арестовал Скворцова 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В одном из писем письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны. Также редакция публиковала большой материал о том, чем известен пермяк. О его фотоагентстве, музыке и политических взглядах. 

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В Пермский краевой суд поступило уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ). Издание Properm.ru уточняет, что речь идет о пермском фотографе Григорие Скворцове. «По версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу. Она называется „Советские секретные бункеры: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов"», —  сообщали ранее СМИ.  Заседание суда по этому делу назначено на 26 мая. Там будет рассмотрен вопрос о продлении фотографу меры пресечения. Близкие пермяка рассказали журналистам, что он будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи из московского Лефортово. После чего обвиняемого в госизмене должны этапировать из Москвы в пермское СИЗО. Ранее URA.RU сообщало о том, что Лефортовский суд Москвы арестовал Скворцова 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В одном из писем письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны. Также редакция публиковала большой материал о том, чем известен пермяк. О его фотоагентстве, музыке и политических взглядах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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