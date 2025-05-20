В суд поступило дело пермского фотографа, обвиняемого в госизмене

В Пермский краевой суд поступило уголовное дело по статье о госизмене (275 УК РФ). Издание Properm.ru уточняет, что речь идет о пермском фотографе Григорие Скворцове.
«По версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу. Она называется „Советские секретные бункеры: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов"», — сообщали ранее СМИ.
Заседание суда по этому делу назначено на 26 мая. Там будет рассмотрен вопрос о продлении фотографу меры пресечения. Близкие пермяка рассказали журналистам, что он будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи из московского Лефортово. После чего обвиняемого в госизмене должны этапировать из Москвы в пермское СИЗО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Лефортовский суд Москвы арестовал Скворцова 29 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене. В одном из писем письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны. Также редакция публиковала большой материал о том, чем известен пермяк. О его фотоагентстве, музыке и политических взглядах.
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