Пермяки назвали проблемы при трудоустройстве на работу в 2025 году

Среди жителей Пермского края одной из главных трудностей при поиске работы остается низкий уровень заработных плат, предлагаемых в вакансиях. Согласно результатам опроса, на этот фактор указали 56% участников исследования.
«Помимо этого, 29% респондентов испытывают неуверенность в своих профессиональных навыках и опыте, необходимых для желаемых позиций. Отсутствие информации о заработной плате в вакансиях отметили 27% опрошенных, столько же сталкиваются с отсутствием обратной связи от работодателей», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.
Также 23% жителей региона выразили желание сменить профессиональное направление, однако сомневаются в возможности сделать это из-за недостаточного опыта работы. Еще 17% опасаются, что не смогут найти предложение, которое будет более привлекательным по сравнению с нынешним местом работы.
Примечательно, что чаще всего на низкий уровень оплаты труда жалуются специалисты юридической сферы (62%), административный персонал (55%), а также работники искусства и медиасферы (51%). Больше других обеспокоены своим профессионализмом специалисты в сфере информационных технологий (44%). В то время как среди медицинских работников и фармацевтов этот показатель минимален — всего 12%. При этом финансовые специалисты (37%), сотрудники отдела кадров (31%) и топ-менеджеры (30%) чаще других боятся не найти более выгодные условия трудоустройства по сравнению с текущими.
Среди прочих распространенных сложностей и опасений соискатели выделяют отказ по причине возраста (15%), нечеткие формулировки условий в вакансиях (15%), отсутствие возможности работать удаленно (13%), а также ограниченное количество предложений по специальности (12%). Еще 12% респондентов затрудняются с определением первого шага в процессе поиска работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!