19 мая 2025

Пермяки назвали проблемы при трудоустройстве на работу в 2025 году

HeadHunter: самая частая проблема пермяков в поиске работы — маленькая зарплата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
56% участников исследования считают зарплату в вакансиях маленькой
56% участников исследования считают зарплату в вакансиях маленькой Фото:

Среди жителей Пермского края одной из главных трудностей при поиске работы остается низкий уровень заработных плат, предлагаемых в вакансиях. Согласно результатам опроса, на этот фактор указали 56% участников исследования.

«Помимо этого, 29% респондентов испытывают неуверенность в своих профессиональных навыках и опыте, необходимых для желаемых позиций. Отсутствие информации о заработной плате в вакансиях отметили 27% опрошенных, столько же сталкиваются с отсутствием обратной связи от работодателей», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter. 

Также 23% жителей региона выразили желание сменить профессиональное направление, однако сомневаются в возможности сделать это из-за недостаточного опыта работы. Еще 17% опасаются, что не смогут найти предложение, которое будет более привлекательным по сравнению с нынешним местом работы.

Примечательно, что чаще всего на низкий уровень оплаты труда жалуются специалисты юридической сферы (62%), административный персонал (55%), а также работники искусства и медиасферы (51%). Больше других обеспокоены своим профессионализмом специалисты в сфере информационных технологий (44%). В то время как среди медицинских работников и фармацевтов этот показатель минимален — всего 12%. При этом финансовые специалисты (37%), сотрудники отдела кадров (31%) и топ-менеджеры (30%) чаще других боятся не найти более выгодные условия трудоустройства по сравнению с текущими.

Среди прочих распространенных сложностей и опасений соискатели выделяют отказ по причине возраста (15%), нечеткие формулировки условий в вакансиях (15%), отсутствие возможности работать удаленно (13%), а также ограниченное количество предложений по специальности (12%). Еще 12% респондентов затрудняются с определением первого шага в процессе поиска работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди жителей Пермского края одной из главных трудностей при поиске работы остается низкий уровень заработных плат, предлагаемых в вакансиях. Согласно результатам опроса, на этот фактор указали 56% участников исследования. «Помимо этого, 29% респондентов испытывают неуверенность в своих профессиональных навыках и опыте, необходимых для желаемых позиций. Отсутствие информации о заработной плате в вакансиях отметили 27% опрошенных, столько же сталкиваются с отсутствием обратной связи от работодателей», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.  Также 23% жителей региона выразили желание сменить профессиональное направление, однако сомневаются в возможности сделать это из-за недостаточного опыта работы. Еще 17% опасаются, что не смогут найти предложение, которое будет более привлекательным по сравнению с нынешним местом работы. Примечательно, что чаще всего на низкий уровень оплаты труда жалуются специалисты юридической сферы (62%), административный персонал (55%), а также работники искусства и медиасферы (51%). Больше других обеспокоены своим профессионализмом специалисты в сфере информационных технологий (44%). В то время как среди медицинских работников и фармацевтов этот показатель минимален — всего 12%. При этом финансовые специалисты (37%), сотрудники отдела кадров (31%) и топ-менеджеры (30%) чаще других боятся не найти более выгодные условия трудоустройства по сравнению с текущими. Среди прочих распространенных сложностей и опасений соискатели выделяют отказ по причине возраста (15%), нечеткие формулировки условий в вакансиях (15%), отсутствие возможности работать удаленно (13%), а также ограниченное количество предложений по специальности (12%). Еще 12% респондентов затрудняются с определением первого шага в процессе поиска работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...