Пермяки не могут вылететь в Анталью из-за жесткой задержки рейса

Вылет должен был состояться еще ночью
Вылет рейса из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air задержали на 10 часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино».
«В Перми задерживается вылет рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Анталия. Предварительное время вылета 13 часов 30 минут», — сказано в сообщении.
Вылет должен был состояться в два часа ночи. Возможно, задержка произошла из-за позднего прибытия воздушного судна.
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