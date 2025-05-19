19 мая 2025

Пермяки не могут вылететь в Анталью из-за жесткой задержки рейса

Рейс из Пермского «Большого Савино» в Анталью задерживается на 10 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет должен был состояться еще ночью
Вылет должен был состояться еще ночью Фото:

Вылет рейса из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air задержали на 10 часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино».

«В Перми задерживается вылет рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Анталия. Предварительное время вылета 13 часов 30 минут», — сказано в сообщении.

Вылет должен был состояться в два часа ночи. Возможно, задержка произошла из-за позднего прибытия воздушного судна.

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Вылет рейса из Перми в Анталью авиакомпании Azur Air задержали на 10 часов. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино». «В Перми задерживается вылет рейса авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Анталия. Предварительное время вылета 13 часов 30 минут», — сказано в сообщении. Вылет должен был состояться в два часа ночи. Возможно, задержка произошла из-за позднего прибытия воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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