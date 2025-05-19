Пермяки стали меньше пользоваться общественным транспортом

За первый квартал 2025 года пассажиропоток общественного транспорта в Перми составил 57 млн человек. Цифру на заседании комитета по экономическому развитию гордумы озвучил глава дептранса Перми Анатолий Путин.
«Пассажиропоток общественного транспорта за I квартал 2025 года составил 57 млн человек, из которых автобусом воспользовались 50,1 млн, а трамваем — 6,9 млн. За аналогичный период 2024 года показатель был равен 58,2 млн человек. Разница составила более 1 млн человек», — рассказал начальник департамента.
Наиболее популярны у пермяков разовые поездки. В 2025 году их количество составило 46,9%, а в 2024 году — 47,8%. При этом выросли и показатели оплаты по проездным и QR-кодам. Еще одна тенденция — увеличение числа пересадок и снижение использования налички.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 12 апреля стартовали продажи разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Стоимость одного билета — 57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — затраты на изготовления карты с чипом.
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