19 мая 2025

Пермяки стали меньше пользоваться общественным транспортом

Анатолий Путин: пассажиропоток в транспорте Перми снизился на один млн человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиропоток за год снизился более чем на один млн человек
Пассажиропоток за год снизился более чем на один млн человек Фото:

За первый квартал 2025 года пассажиропоток общественного транспорта в Перми составил 57 млн человек. Цифру на заседании комитета по экономическому развитию гордумы озвучил глава дептранса Перми Анатолий Путин. 

«Пассажиропоток общественного транспорта за I квартал 2025 года составил 57 млн человек, из которых автобусом воспользовались 50,1 млн, а трамваем — 6,9 млн. За  аналогичный период 2024 года показатель был равен 58,2 млн человек. Разница составила более 1 млн человек», — рассказал начальник департамента. 

Наиболее популярны у пермяков разовые поездки. В 2025 году их количество составило 46,9%, а в 2024 году — 47,8%. При этом выросли и показатели оплаты по проездным и QR-кодам. Еще одна тенденция — увеличение числа пересадок и снижение использования налички.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 12 апреля стартовали продажи разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Стоимость одного билета —  57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — затраты на изготовления карты с чипом.

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За первый квартал 2025 года пассажиропоток общественного транспорта в Перми составил 57 млн человек. Цифру на заседании комитета по экономическому развитию гордумы озвучил глава дептранса Перми Анатолий Путин.  «Пассажиропоток общественного транспорта за I квартал 2025 года составил 57 млн человек, из которых автобусом воспользовались 50,1 млн, а трамваем — 6,9 млн. За  аналогичный период 2024 года показатель был равен 58,2 млн человек. Разница составила более 1 млн человек», — рассказал начальник департамента.  Наиболее популярны у пермяков разовые поездки. В 2025 году их количество составило 46,9%, а в 2024 году — 47,8%. При этом выросли и показатели оплаты по проездным и QR-кодам. Еще одна тенденция — увеличение числа пересадок и снижение использования налички. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми с 12 апреля стартовали продажи разовых билетов для проезда в городском общественном транспорте. Стоимость одного билета —  57 рублей, из которых 40 рублей — цена одной поездки, а 17 рублей — затраты на изготовления карты с чипом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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