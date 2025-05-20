Национализированный пермский завод попал под санкции Великобритании

Пермский завод «Метафракс Кемикалс», перешедший недавно под контроль государства, попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«В санкционном списке — 62 организации из РФ. Среди них — АО „Метафракс Кемикалс“, в отношении которого введены меры по замораживанию активов, запрету на предоставление трастовых услуг, а также ограничения, связанные с дисквалификацией руководства», — говорится в сообщении.
Причиной внесения в список стало то, что компания, по данным англичан, ведет бизнес в стратегическом для России секторе экономики. А именно — в оборонном.
АО «Метафракс Кемикалс» — химическое предприятие, расположенное в городе Губаха Пермского края. В сентябре 2023 года Арбитражный суд по иску Генпрокуратуы РФ изъял контрольный пакет акций предприятия пользу Росимущества. Спустя год Росимущество выставило завод на продажу за 14,7 млрд рублей. Новым собственником завода стало АО «Росхим».
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