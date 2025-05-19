19 мая 2025

В Перми повар пытался устроить теракт на железной дороге за 500 долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повар поджигал релейные шкафы
Повар поджигал релейные шкафы Фото:

Повара одного из пермских ресторанов подозревают в теракте на железной дороге. Мужчина мог поджигать релейные шкафы за вознаграждение.

«Повар совершил поджоги 13 и 15 мая на разных участках железной дороги. 27-летний Сергей поджег релейные шкафы за обещанное вознаграждение в 500 долларов в криптовалюте», — пишет «В курсе.ру»

Мужчина задержан сотрудниками полиции и УФСБ. У него обнаружили молоток, керосин, бензин и тряпки. В отношении повара возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным инцидентам на территории региона. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Повара одного из пермских ресторанов подозревают в теракте на железной дороге. Мужчина мог поджигать релейные шкафы за вознаграждение. «Повар совершил поджоги 13 и 15 мая на разных участках железной дороги. 27-летний Сергей поджег релейные шкафы за обещанное вознаграждение в 500 долларов в криптовалюте», — пишет «В курсе.ру» Мужчина задержан сотрудниками полиции и УФСБ. У него обнаружили молоток, керосин, бензин и тряпки. В отношении повара возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным инцидентам на территории региона. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...