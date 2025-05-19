В Перми повар пытался устроить теракт на железной дороге за 500 долларов

Повара одного из пермских ресторанов подозревают в теракте на железной дороге. Мужчина мог поджигать релейные шкафы за вознаграждение.
«Повар совершил поджоги 13 и 15 мая на разных участках железной дороги. 27-летний Сергей поджег релейные шкафы за обещанное вознаграждение в 500 долларов в криптовалюте», — пишет «В курсе.ру»
Мужчина задержан сотрудниками полиции и УФСБ. У него обнаружили молоток, керосин, бензин и тряпки. В отношении повара возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют возможную причастность мужчины к другим аналогичным инцидентам на территории региона. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
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