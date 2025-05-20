В Ташкенте представили созданную в Пермском крае выставку, посвященную Второй мировой войне

В Ташкенте на территории мемориального комплекса «Парк Победы» состоялась памятная акция «Подвиг бойцов Трудовой Армии из Узбекистана в годы Второй мировой войны», организованная по инициативе губернатора Пермского края. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В рамках акции были заслушаны доклады историков из Перми и Узбекистана, посвященные вопросам мобилизации экономики и населения Узбекской ССР в интересах победы. Гостям продемонстрировали передвижную выставку, подготовленную в Пермском крае. И отражающую малоизвестные страницы истории трудового подвига жителей Узбекской ССР, направленных в годы войны на предприятия и в шахты различных регионов Советского Союза», — сообщает сайт правительства Пермского края.
По данным организаторов, в 1942–1943 годах около 150 тысяч граждан Узбекской ССР были мобилизованы для работы на промышленных объектах и в угольных шахтах по всей территории СССР. В частности, в Молотовской области (ныне Пермский край) они занимались производством артиллерийских орудий, самолетов, изготовлением снарядов и гранат, добычей угля, заготовкой древесины и выполнением других важных задач, необходимых для обеспечения Победы.
Экспозиция включает 16 тематических стендов. Два из них освещают историю Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, еще два посвящены вопросам мобилизации трудовых ресурсов в СССР. Четыре стенда рассказывают о трудовой мобилизации жителей Узбекской ССР, условиях их жизни и труда на территории Молотовской области. Шесть стендов предоставляют информацию о предприятиях Пермского края, где трудились мобилизованные из Узбекистана, а также о продукции, произведенной для нужд фронта.
Организаторами мероприятия стали Администрация губернатора Пермского края, Правительство региона, Пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Агентство по делам архивов Пермского края и Пермский государственный архив социально-политической истории. Поддержку акции оказали Агентство «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Мемориальный комплекс «Парк Победы», Национальный архив Узбекистана, Национальный архив кинофотофонодокументов и Национальный архив научно-технической и медицинской документации Республики Узбекистан. Выставка «Подвиг бойцов Трудовой Армии из Узбекистана в годы Второй мировой войны» будет представлена в различных регионах Республики.
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