В больнице Соликамска начинается масштабный ремонт

На ремонт больницы в Соликамске потратят более полумиллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт в хирургическом корпусе проведет пермская компания «Спарта»
Ремонт в хирургическом корпусе проведет пермская компания «Спарта» Фото:

В главной больнице города Соликамск Пермского края стартует масштабный ремонт хирургического корпуса. В рамках ремонтных работ в здании обновят инженерные сети, заменят окна и лифты, приобретут новую мебель. На эти цели из краевого бюджета выделено свыше 550 млн рублей. На сайте губернатора и правительства Прикамья сообщается, что «это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае».

«Внутри хирургического корпуса предстоит обновить все инженерные сети вентиляцию, заменить окна и лифты. Полностью обновят и наладят систему подачи медицинских газов. На реконструкцию корпуса выделено свыше 550 млн рублей из краевого бюджета. Это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае», — поясняет пресс-служба главы региона.

Контракт на выполнение работ по ремонту хирургического корпуса управление капитального строительства Пермского края заключило с пермской компанией «Спарта». Помимо вышеуказанных работ подрядчику предстоит смонтировать новый вентилируемый фасад, тепловую изоляцию чердачного перекрытия, заменить кровлю, отремонтировать входные группы. В корпусе также полностью обновят мебель.

Хирургический стационар Соликамской горбольницы, рассчитанный на 127 коек, возвели в 1980 году. Ранее в нем отремонтировали операционный блок. URA.RU рассказывало, что в этом году в ЦГБ Соликамска обновили медицинское оборудование. Средства на его закупку предоставила компания «Уралкалий». Больница получила рентгеновский излучатель для томографа и лазерную систему для удаления камней из почек. Стоимость медоборудования составила около 16 млн рублей.

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В главной больнице города Соликамск Пермского края стартует масштабный ремонт хирургического корпуса. В рамках ремонтных работ в здании обновят инженерные сети, заменят окна и лифты, приобретут новую мебель. На эти цели из краевого бюджета выделено свыше 550 млн рублей. На сайте губернатора и правительства Прикамья сообщается, что «это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае». «Внутри хирургического корпуса предстоит обновить все инженерные сети вентиляцию, заменить окна и лифты. Полностью обновят и наладят систему подачи медицинских газов. На реконструкцию корпуса выделено свыше 550 млн рублей из краевого бюджета. Это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае», — поясняет пресс-служба главы региона. Контракт на выполнение работ по ремонту хирургического корпуса управление капитального строительства Пермского края заключило с пермской компанией «Спарта». Помимо вышеуказанных работ подрядчику предстоит смонтировать новый вентилируемый фасад, тепловую изоляцию чердачного перекрытия, заменить кровлю, отремонтировать входные группы. В корпусе также полностью обновят мебель. Хирургический стационар Соликамской горбольницы, рассчитанный на 127 коек, возвели в 1980 году. Ранее в нем отремонтировали операционный блок. URA.RU рассказывало, что в этом году в ЦГБ Соликамска обновили медицинское оборудование. Средства на его закупку предоставила компания «Уралкалий». Больница получила рентгеновский излучатель для томографа и лазерную систему для удаления камней из почек. Стоимость медоборудования составила около 16 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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