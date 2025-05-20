В больнице Соликамска начинается масштабный ремонт

В главной больнице города Соликамск Пермского края стартует масштабный ремонт хирургического корпуса. В рамках ремонтных работ в здании обновят инженерные сети, заменят окна и лифты, приобретут новую мебель. На эти цели из краевого бюджета выделено свыше 550 млн рублей. На сайте губернатора и правительства Прикамья сообщается, что «это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае».
«Внутри хирургического корпуса предстоит обновить все инженерные сети вентиляцию, заменить окна и лифты. Полностью обновят и наладят систему подачи медицинских газов. На реконструкцию корпуса выделено свыше 550 млн рублей из краевого бюджета. Это будет один из самых масштабных капитальных ремонтов в крае», — поясняет пресс-служба главы региона.
Контракт на выполнение работ по ремонту хирургического корпуса управление капитального строительства Пермского края заключило с пермской компанией «Спарта». Помимо вышеуказанных работ подрядчику предстоит смонтировать новый вентилируемый фасад, тепловую изоляцию чердачного перекрытия, заменить кровлю, отремонтировать входные группы. В корпусе также полностью обновят мебель.
Хирургический стационар Соликамской горбольницы, рассчитанный на 127 коек, возвели в 1980 году. Ранее в нем отремонтировали операционный блок. URA.RU рассказывало, что в этом году в ЦГБ Соликамска обновили медицинское оборудование. Средства на его закупку предоставила компания «Уралкалий». Больница получила рентгеновский излучатель для томографа и лазерную систему для удаления камней из почек. Стоимость медоборудования составила около 16 млн рублей.
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