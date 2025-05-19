19 мая 2025

Пермячка отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за падение на нее дерева

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник инцидента — управляющая компания, которая не обеспечила безопасность при проведении работ по кронированию деревьев
Виновник инцидента — управляющая компания, которая не обеспечила безопасность при проведении работ по кронированию деревьев Фото:

Судебные приставы взыскали в пользу жительницы Краснокамска (Пермский край) более 500 тысяч рублей после того, как она пострадала от падения дерева во время коммунальных работ. Оно упало ей на голову. 

«В результате происшествия женщина получила серьезные травмы. По результатам КТ у пенсионерки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. После чего она обратилась в суд с иском о компенсации причиненного вреда», —сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в своем telegram-канале.

По мнению суда, виновник инцидента — управляющая компания, которая не обеспечила безопасность жителей при проведении работ по кронированию деревьев. Коммунальщики также не перекрыли проход пешеходов по опасному участку и проводили обрезку массивных веток не по правилам. Ответчику присудили выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, штраф и затраты на лечение.

В ведомстве уточнили, что должник добровольно не исполнил требования суда, поэтому судебным приставам пришлось применить меры принудительного исполнения, в том числе арест счетов. После этого вся сумма была перечислена пострадавшей.

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Судебные приставы взыскали в пользу жительницы Краснокамска (Пермский край) более 500 тысяч рублей после того, как она пострадала от падения дерева во время коммунальных работ. Оно упало ей на голову.  «В результате происшествия женщина получила серьезные травмы. По результатам КТ у пенсионерки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. После чего она обратилась в суд с иском о компенсации причиненного вреда», —сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в своем telegram-канале. По мнению суда, виновник инцидента — управляющая компания, которая не обеспечила безопасность жителей при проведении работ по кронированию деревьев. Коммунальщики также не перекрыли проход пешеходов по опасному участку и проводили обрезку массивных веток не по правилам. Ответчику присудили выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, штраф и затраты на лечение. В ведомстве уточнили, что должник добровольно не исполнил требования суда, поэтому судебным приставам пришлось применить меры принудительного исполнения, в том числе арест счетов. После этого вся сумма была перечислена пострадавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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