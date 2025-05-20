Пермский мэр разработала план борьбы с борщевиком, захватившим сотни гектаров земли

В Пермском округе в текущем году от борщевика будут обработаны сотни гектаров земли. Бороться с сорняком местным чиновникам в этом году поможет дорожно-эксплуатационная служба Прикамья. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказала глава округа Ольга Андрианова. Чиновница также представила план борьбы с растением, который состоит из трех этапов.
«В этом году объединяем усилия с дорожно-эксплуатационной службой Пермского края. Планируем обработать площадь почти 500 гектаров. Мы работаем по всей территории округа, а дорожная служба — вдоль краевых дорог. Первый этап кошения борщевика пройдет в мае и продлится до 20 июня. Второй этап запланирован на период с 1 июля по 1 августа. Третий — с 10 августа до сентября», — рассказала Андрианова.
По словам главы муниципалитета, самые большие площади (85 гектаров) сорное растение захватило в Култаевском теруправлении. Андрианова призвала жителей округа не оставаться в стороне в борьбе с борщевиком, объединив усилия с властями.
О новом методе борьбы с борщевиком, который уже успешно применяется, ранее рассказал экс-министр сельского хозяйства Пермского края, директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов. А участники «Битвы роботов» разработали автономную FPV-газонокосилку, призванную уничтожать сорное растение.
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