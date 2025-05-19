19 мая 2025

Пермячка погибла от удара молнии во время разговора по телефону

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния угодила в пермячку, когда та разговаривала по телефону
Молния угодила в пермячку, когда та разговаривала по телефону Фото:

В селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону, рассказала URA.RU заведующая сельским ДК Елена Тетерлева.

«Людмила Крохалева работала дояром в местном колхозе. В тот день шел дождь, была гроза. Она шла на работу, разговаривала по телефону. В этот момент в нее ударила молния», — рассказала Тетерлева.

От удара молнии женщина скончалась на месте. По словам Тетерлевой, погибшей было около 50 лет. Похороны Людмилы проходят сегодня, 20 мая, в ее родном селе.

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В селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону, рассказала URA.RU заведующая сельским ДК Елена Тетерлева. «Людмила Крохалева работала дояром в местном колхозе. В тот день шел дождь, была гроза. Она шла на работу, разговаривала по телефону. В этот момент в нее ударила молния», — рассказала Тетерлева. От удара молнии женщина скончалась на месте. По словам Тетерлевой, погибшей было около 50 лет. Похороны Людмилы проходят сегодня, 20 мая, в ее родном селе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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