Пермячка погибла от удара молнии во время разговора по телефону

В селе Крохалево Пермского края от удара молнии погибла работница колхоза имени Дзержинского Людмила Крохалева. Трагедия произошла 18 мая около 18 часов вечера. В тот день в селе была гроза. Молния угодила в пермячку в тот момент, когда она разговаривала по телефону, рассказала URA.RU заведующая сельским ДК Елена Тетерлева.
«Людмила Крохалева работала дояром в местном колхозе. В тот день шел дождь, была гроза. Она шла на работу, разговаривала по телефону. В этот момент в нее ударила молния», — рассказала Тетерлева.
От удара молнии женщина скончалась на месте. По словам Тетерлевой, погибшей было около 50 лет. Похороны Людмилы проходят сегодня, 20 мая, в ее родном селе.
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