19 мая 2025

В Пермском крае простятся с 67-летним протоиереем Геннадием Ромашовым

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Заупокойная литургия и чин отпевания начнутся в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска.
Заупокойная литургия и чин отпевания начнутся в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска. Фото:

В Пермском крае ушел из жизни настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей Геннадий Ромашов. Он скончался 18 мая в Соликамске. 

«Священнослужение отец Геннадий начал в 1989 году в качестве диакона Знаменской церкви села Городище. В последующие годы он совершал богослужения практически во всех соликамских храмах, которые постепенно переходили в ведение православной общины: церкви Иоанна Предтечи, Спасо-Преображенском храме, Введенском храме, а в последние годы — в храме Святых Жен-Мироносиц», — сообщает Управление Соликамской епархии на своем сайте. 

Как отмечается в сообщении епархии, в последнее время состояние здоровья отца Геннадия не позволяло ему в полной мере проводить службы. Однако он с терпением и смирением продолжал нести свое служение, делясь опытом с молодым поколением. 

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима выразил глубокие соболезнования супруге покойного — матушке Раисе Ивановне, его детям Виталию и Сергею, а также всем родственникам и близким.

Прощание с протоиереем Геннадием Ромашовым состоится 20 мая. Заупокойная литургия и чин отпевания начнутся в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска.

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В Пермском крае ушел из жизни настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей Геннадий Ромашов. Он скончался 18 мая в Соликамске.  «Священнослужение отец Геннадий начал в 1989 году в качестве диакона Знаменской церкви села Городище. В последующие годы он совершал богослужения практически во всех соликамских храмах, которые постепенно переходили в ведение православной общины: церкви Иоанна Предтечи, Спасо-Преображенском храме, Введенском храме, а в последние годы — в храме Святых Жен-Мироносиц», — сообщает Управление Соликамской епархии на своем сайте.  Как отмечается в сообщении епархии, в последнее время состояние здоровья отца Геннадия не позволяло ему в полной мере проводить службы. Однако он с терпением и смирением продолжал нести свое служение, делясь опытом с молодым поколением.  Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима выразил глубокие соболезнования супруге покойного — матушке Раисе Ивановне, его детям Виталию и Сергею, а также всем родственникам и близким. Прощание с протоиереем Геннадием Ромашовым состоится 20 мая. Заупокойная литургия и чин отпевания начнутся в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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