В Пермском крае простятся с 67-летним протоиереем Геннадием Ромашовым

В Пермском крае ушел из жизни настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей Геннадий Ромашов. Он скончался 18 мая в Соликамске.
«Священнослужение отец Геннадий начал в 1989 году в качестве диакона Знаменской церкви села Городище. В последующие годы он совершал богослужения практически во всех соликамских храмах, которые постепенно переходили в ведение православной общины: церкви Иоанна Предтечи, Спасо-Преображенском храме, Введенском храме, а в последние годы — в храме Святых Жен-Мироносиц», — сообщает Управление Соликамской епархии на своем сайте.
Как отмечается в сообщении епархии, в последнее время состояние здоровья отца Геннадия не позволяло ему в полной мере проводить службы. Однако он с терпением и смирением продолжал нести свое служение, делясь опытом с молодым поколением.
Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима выразил глубокие соболезнования супруге покойного — матушке Раисе Ивановне, его детям Виталию и Сергею, а также всем родственникам и близким.
Прощание с протоиереем Геннадием Ромашовым состоится 20 мая. Заупокойная литургия и чин отпевания начнутся в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска.
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