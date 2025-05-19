19 мая 2025

В Перми пройдет фестиваль в честь корейской группы BTS

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках фестиваля гостей ожидает открытая вечеринка с танцевальной программой под хиты k-pop коллектива
В рамках фестиваля гостей ожидает открытая вечеринка с танцевальной программой под хиты k-pop коллектива Фото:

В Перми 14 июня состоится фестиваль, который посвящен южнокорейской группе BTS, под названием «BTSforia». В рамках фестиваля гостей ожидает открытая вечеринка с танцевальной программой под хиты k-pop коллектива, выступления танцевальных коллективов, интерактивные игры, разнообразные угощения, а также продажа официальной сувенирной продукции.

«Мероприятие начнется в 15:00 и завершится в 22:00. Вход платный, по билетам», — сообщают организаторы события в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы также объявили о сборе средств на аренду большого экрана в крупном торговом центре Перми, где планируется транслировать 20-секундный видеоролик, посвященный участникам группы.

BTS — популярный во всем мире бойз-бэнд, созданный в 2013 году. В состав коллектива входят семь исполнителей: RM, Ви, Шуга, Чимин и Чонгук. Группа дважды удостаивалась престижной музыкальной премии Billboard Music Award, лауреатами которой также были такие артисты, как Элтон Джон, Бритни Спирс и Эминем.

Проведение фестиваля приурочено к 12-й годовщине основания BTS и возвращению участников коллектива после прохождения военной службы. В Южной Корее действует обязательный призыв для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; продолжительность службы составляет от 18 до 22 месяцев.

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В Перми 14 июня состоится фестиваль, который посвящен южнокорейской группе BTS, под названием «BTSforia». В рамках фестиваля гостей ожидает открытая вечеринка с танцевальной программой под хиты k-pop коллектива, выступления танцевальных коллективов, интерактивные игры, разнообразные угощения, а также продажа официальной сувенирной продукции. «Мероприятие начнется в 15:00 и завершится в 22:00. Вход платный, по билетам», — сообщают организаторы события в соцсети «ВКонтакте». Организаторы также объявили о сборе средств на аренду большого экрана в крупном торговом центре Перми, где планируется транслировать 20-секундный видеоролик, посвященный участникам группы. BTS — популярный во всем мире бойз-бэнд, созданный в 2013 году. В состав коллектива входят семь исполнителей: RM, Ви, Шуга, Чимин и Чонгук. Группа дважды удостаивалась престижной музыкальной премии Billboard Music Award, лауреатами которой также были такие артисты, как Элтон Джон, Бритни Спирс и Эминем. Проведение фестиваля приурочено к 12-й годовщине основания BTS и возвращению участников коллектива после прохождения военной службы. В Южной Корее действует обязательный призыв для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; продолжительность службы составляет от 18 до 22 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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