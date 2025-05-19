В Перми пройдет фестиваль в честь корейской группы BTS

В Перми 14 июня состоится фестиваль, который посвящен южнокорейской группе BTS, под названием «BTSforia». В рамках фестиваля гостей ожидает открытая вечеринка с танцевальной программой под хиты k-pop коллектива, выступления танцевальных коллективов, интерактивные игры, разнообразные угощения, а также продажа официальной сувенирной продукции.
«Мероприятие начнется в 15:00 и завершится в 22:00. Вход платный, по билетам», — сообщают организаторы события в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы также объявили о сборе средств на аренду большого экрана в крупном торговом центре Перми, где планируется транслировать 20-секундный видеоролик, посвященный участникам группы.
BTS — популярный во всем мире бойз-бэнд, созданный в 2013 году. В состав коллектива входят семь исполнителей: RM, Ви, Шуга, Чимин и Чонгук. Группа дважды удостаивалась престижной музыкальной премии Billboard Music Award, лауреатами которой также были такие артисты, как Элтон Джон, Бритни Спирс и Эминем.
Проведение фестиваля приурочено к 12-й годовщине основания BTS и возвращению участников коллектива после прохождения военной службы. В Южной Корее действует обязательный призыв для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; продолжительность службы составляет от 18 до 22 месяцев.
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