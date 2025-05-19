Фирма пермского миллиардера Репина вдвое уменьшила прибыль

Пермское ООО «Сатурн-Р-Прометей», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, по итогам года показало чистую прибыль в 81,7 млн рублей. Годом ранее предприятие получило более 216 млн рублей чистой прибыли.
«ООО „Сатурн-Р-Прометей“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 615 млн рублей, чистая прибыль — 81,7 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 345 млн рублей.
Основным видом деятельности пермского ООО «Сатурн-Р-Прометей» является оказание страховых услуг и пенсионного обеспечения. Принадлежит компания бизнесмену Александру Репину. Он является учредителем десятков предприятий с общим оборотом в миллиарды рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.
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