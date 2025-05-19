19 мая 2025

Фирма пермского миллиардера Репина вдвое уменьшила прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания отчиталась об увеличении выручки и падении прибыли
Компания отчиталась об увеличении выручки и падении прибыли Фото:

Пермское ООО «Сатурн-Р-Прометей», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, по итогам года показало чистую прибыль в 81,7 млн рублей. Годом ранее предприятие получило более 216 млн рублей чистой прибыли.

«ООО „Сатурн-Р-Прометей“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 615 млн рублей, чистая прибыль — 81,7 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 345 млн рублей.

Основным видом деятельности пермского ООО «Сатурн-Р-Прометей» является оказание страховых услуг и пенсионного обеспечения. Принадлежит компания бизнесмену Александру Репину. Он является учредителем десятков предприятий с общим оборотом в миллиарды рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. 

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Пермское ООО «Сатурн-Р-Прометей», принадлежащее миллиардеру Александру Репину, по итогам года показало чистую прибыль в 81,7 млн рублей. Годом ранее предприятие получило более 216 млн рублей чистой прибыли. «ООО „Сатурн-Р-Прометей“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 615 млн рублей, чистая прибыль — 81,7 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 345 млн рублей. Основным видом деятельности пермского ООО «Сатурн-Р-Прометей» является оказание страховых услуг и пенсионного обеспечения. Принадлежит компания бизнесмену Александру Репину. Он является учредителем десятков предприятий с общим оборотом в миллиарды рублей. Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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