Пермский дилер строительной и сельхозтехники впервые показал миллионный убыток

Пермское ООО «Агропроф» — крупный продавец спецтехники, по итогам 2024 года показало убыток более 100 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль общества составила более 300 млн рублей.
«ООО „Агропроф“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 4,25 млрд рублей, убыток — 107,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка предприятия составила 4,7 млрд рублей.
Компания зарегистрирована в Перми в 2010 году. Продает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику китайских, американских и европейских производителей, а также запчасти. Осуществляет деятельность в 12 регионах страны.
Ранее URA.RU сообщало, что завод территории опережающего развития в Пермском крае сократил убыток. Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!