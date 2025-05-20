Пермский дилер строительной и сельхозтехники впервые показал миллионный убыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Убыток компании составил более 100 млн рублей
Убыток компании составил более 100 млн рублей Фото:

Пермское ООО «Агропроф» — крупный продавец спецтехники, по итогам 2024 года показало убыток более 100 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль общества составила более 300 млн рублей.

«ООО „Агропроф“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 4,25 млрд рублей, убыток — 107,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка предприятия составила 4,7 млрд рублей.

Компания зарегистрирована в Перми в 2010 году. Продает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику китайских, американских и европейских производителей, а также запчасти. Осуществляет деятельность в 12 регионах страны.

Ранее URA.RU сообщало, что завод территории опережающего развития в Пермском крае сократил убыток. Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку. 

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Пермское ООО «Агропроф» — крупный продавец спецтехники, по итогам 2024 года показало убыток более 100 млн рублей. Годом ранее чистая прибыль общества составила более 300 млн рублей. «ООО „Агропроф“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 4,25 млрд рублей, убыток — 107,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка предприятия составила 4,7 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Перми в 2010 году. Продает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику китайских, американских и европейских производителей, а также запчасти. Осуществляет деятельность в 12 регионах страны. Ранее URA.RU сообщало, что завод территории опережающего развития в Пермском крае сократил убыток. Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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