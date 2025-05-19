В Перми снесут дом, в котором жил режиссер Марк Захаров

Аварийный дом на Попова, 57 в Перми планируется снести до 2030 года. В здании 28 квартир, где проживают 45 человек.
«Проведение сноса станет возможным только после завершения процесса расселения всех жильцов. Необходимость демонтажа здания обусловлена расширением улицы Попова, что предусмотрено проектом реконструкции площади возле Центрального колхозного рынка и созданием современного транспортного пересадочного узла», — пишет «В курсе. ру» со ссылкой на мэрию Перми.
Здание, расположенное на углу улиц Луначарского и Попова, получило в советское время неофициальное название «актерский дом». После строительства в нем проживали представители творческих профессий, в том числе сотрудники академического театра и известный режиссер Марк Захаров.
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