19 мая 2025

Циклон из Татарстана накрыл Пермь

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ: в Пермском крае усилятся дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 20 мая в Пермском крае ожидается усиление дождей
Днем 20 мая в Пермском крае ожидается усиление дождей Фото:

Днем 20 мая в Пермском крае ожидается усиление дождей. Причина — циклон с территории Татарстана. При этом на юге и юго-западе края ожидается потепление до +20°С, а в районе краевой столицы температура воздуха составит порядка +15°С.

«В центральных районах края они примут затяжной характер, тогда как на юге возможны ливни и грозы. Наибольший объем осадков прогнозируется в полосе, проходящей от Верещагинского и Большесосновского до Александровского районов, где может выпасть от 10 до 15 миллиметров, а местами и больше», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

В ночь на 20 мая на большинстве метеостанций Пермского края были зафиксированы слабые осадки. Однако местами на востоке региона отмечались дожди умеренной интенсивности. Так, в Бисере выпало 12 миллиметров, а в Губахе 8 миллиметров осадков. Таким образом, суммарное количество осадков в Бисере за последние 36 часов достигло 30 миллиметров, что составляет почти половину среднемесячной нормы. В Перми за ночь выпало 3 миллиметра осадков.

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Днем 20 мая в Пермском крае ожидается усиление дождей. Причина — циклон с территории Татарстана. При этом на юге и юго-западе края ожидается потепление до +20°С, а в районе краевой столицы температура воздуха составит порядка +15°С. «В центральных районах края они примут затяжной характер, тогда как на юге возможны ливни и грозы. Наибольший объем осадков прогнозируется в полосе, проходящей от Верещагинского и Большесосновского до Александровского районов, где может выпасть от 10 до 15 миллиметров, а местами и больше», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  В ночь на 20 мая на большинстве метеостанций Пермского края были зафиксированы слабые осадки. Однако местами на востоке региона отмечались дожди умеренной интенсивности. Так, в Бисере выпало 12 миллиметров, а в Губахе 8 миллиметров осадков. Таким образом, суммарное количество осадков в Бисере за последние 36 часов достигло 30 миллиметров, что составляет почти половину среднемесячной нормы. В Перми за ночь выпало 3 миллиметра осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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