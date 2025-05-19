Конфискованные у пермяков скутеры, мотоциклы и автомобили отправили на СВО

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало 18 транспортных средств, конфискованных, преимущественно, за вождение в нетрезвом виде, Министерству обороны РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Среди переданного в Минобороны имущества — восемь мотоциклов и скутеров, а также восемь легковых и два грузовых автомобиля. Большая часть транспортных средств была конфискована за вождение в нетрезвом виде и обращена в федеральную собственность по решению суда», — сказано в сообщении.
Уточняется, что автомобили будут направлены в зону проведения СВО для выполнения боевых задач. Они будут использованы для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
Ранее URA.RU сообщало, что пермским бойцам передали 24 автомобиля пьяных рецидивистов. Среди переданных автомобилей были Toyota rav 4 и Nissan Terrano, так как эти машины обладают хорошей проходимостью.
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