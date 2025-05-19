19 мая 2025

В Перми на стройплощадке нашли второй за неделю снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Находка вновь была обнаружена на стройплощадке
Находка вновь была обнаружена на стройплощадке Фото:

На стройплощадке дома по улице Целинная, 53а в Перми был найден снаряд. Это уже вторая аналогичная находка за неделю. И вновь на строительной площадке. URA.RU направило запрос в Минтербез Пермского края с просьбой прокомментировать находку. 

«Лишь бы еще таких не осталось, вдруг рванет самопроизвольно. Как на пороховой бочке жить», — делятся переживаниями подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь». 

19 мая URA.RU сообщало о том, что на строительной площадке жилого комплекса «Патриот» в Перми был обнаружен боевой снаряд. Инцидент произошел во время проведения земляных работ на глубине около одного метра. В ходе обследования выяснилось, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU рассказали, что снаряд опасности не представляет. Его изъяли с места для утилизации. 

Пока нет информации о том, представляет ли он опасность
Пока нет информации о том, представляет ли он опасность
Фото:

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На стройплощадке дома по улице Целинная, 53а в Перми был найден снаряд. Это уже вторая аналогичная находка за неделю. И вновь на строительной площадке. URA.RU направило запрос в Минтербез Пермского края с просьбой прокомментировать находку.  «Лишь бы еще таких не осталось, вдруг рванет самопроизвольно. Как на пороховой бочке жить», — делятся переживаниями подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».  19 мая URA.RU сообщало о том, что на строительной площадке жилого комплекса «Патриот» в Перми был обнаружен боевой снаряд. Инцидент произошел во время проведения земляных работ на глубине около одного метра. В ходе обследования выяснилось, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU рассказали, что снаряд опасности не представляет. Его изъяли с места для утилизации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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