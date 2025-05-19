На стройплощадке дома по улице Целинная, 53а в Перми был найден снаряд. Это уже вторая аналогичная находка за неделю. И вновь на строительной площадке. URA.RU направило запрос в Минтербез Пермского края с просьбой прокомментировать находку.
«Лишь бы еще таких не осталось, вдруг рванет самопроизвольно. Как на пороховой бочке жить», — делятся переживаниями подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».
19 мая URA.RU сообщало о том, что на строительной площадке жилого комплекса «Патриот» в Перми был обнаружен боевой снаряд. Инцидент произошел во время проведения земляных работ на глубине около одного метра. В ходе обследования выяснилось, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU рассказали, что снаряд опасности не представляет. Его изъяли с места для утилизации.
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