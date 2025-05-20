Глава Следкома России Александр Бастрыкин поинтересовался у робота-андроида Арди, созданного пермской компанией «Промобот» (Promobot), сможет ли он присесть на землю. Диалог Бастрыкина и Арди состоялся на юридическом форуме, который проходил 19 мая в Санкт-Петербурге. Вначале глава ведомства спросил у робота, как его зовут, и что он делает на форуме.
«Меня зовут Арди. Я здесь для того, чтобы развлекать людей отвечать им на вопросы и помогать им в юридических вопросах», — пояснил Арди Бастрыкину. «А вот так присесть можешь?» — тут же поинтересовался у робота Бастрыкин и слегка согнул колени. Но тот ничего не ответил. Видео размещено в telegram-канале «Абзац».
В 2023 году пермский человекоподобный робот Aрди стал звездой выставки-форума «Россия» в Москве и спел для вице-премьера Дмитрия Чернышенко. А в апреле этого года он дал сольный концерт в родном для него городе.
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