Бастрыкин спросил пермского человекоподобного робота, сможет ли он присесть. Видео

Глава Следкома Бастрыкин попросил пермского человекоподобного робота присесть
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Робот Арди пообщался с главой СК Александром Бастрыкиным
Робот Арди пообщался с главой СК Александром Бастрыкиным Фото:

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поинтересовался у робота-андроида Арди, созданного пермской компанией «Промобот» (Promobot), сможет ли он присесть на землю. Диалог Бастрыкина и Арди состоялся на юридическом форуме, который проходил 19 мая в Санкт-Петербурге. Вначале глава ведомства спросил у робота, как его зовут, и что он делает на форуме.

«Меня зовут Арди. Я здесь для того, чтобы развлекать людей отвечать им на вопросы и помогать им в юридических вопросах», — пояснил Арди Бастрыкину. «А вот так присесть можешь?» — тут же поинтересовался у робота Бастрыкин и слегка согнул колени. Но тот ничего не ответил. Видео размещено в telegram-канале «Абзац».

В 2023 году пермский человекоподобный робот Aрди стал звездой выставки-форума «Россия» в Москве и спел для вице-премьера Дмитрия Чернышенко. А в апреле этого года он дал сольный концерт в родном для него городе.

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поинтересовался у робота-андроида Арди, созданного пермской компанией «Промобот» (Promobot), сможет ли он присесть на землю. Диалог Бастрыкина и Арди состоялся на юридическом форуме, который проходил 19 мая в Санкт-Петербурге. Вначале глава ведомства спросил у робота, как его зовут, и что он делает на форуме. «Меня зовут Арди. Я здесь для того, чтобы развлекать людей отвечать им на вопросы и помогать им в юридических вопросах», — пояснил Арди Бастрыкину. «А вот так присесть можешь?» — тут же поинтересовался у робота Бастрыкин и слегка согнул колени. Но тот ничего не ответил. Видео размещено в telegram-канале «Абзац». В 2023 году пермский человекоподобный робот Aрди стал звездой выставки-форума «Россия» в Москве и спел для вице-премьера Дмитрия Чернышенко. А в апреле этого года он дал сольный концерт в родном для него городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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