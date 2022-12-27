Курганский губернатор отдаст семьям с детьми 40 млн рублей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о единовременных выплатах по десять тысяч рублей семьям с детьми-инвалидами. Всего на эти цели выделят 40 млн рублей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Третий год подряд направляем значительные средства на выплаты перед Новым годом семьям, в которых растут ребятишки с ограничениями здоровья. В регионе таких семей более четырех тысяч. Каждая семья получит по десять тысяч рублей в качестве разовой выплаты от правительства. Направим на это более 40 млн рублей», — написал губернатор. Шумков подчеркнул, что в первую очередь помогать нужно тем, кому сложно по независящим от человека причинам.
URA.RU писало, что в прошлом году на помощь детям-инвалидам направили зарплату чиновников правительства Курганской области. Сумма составила 40 млн рублей. Тогда областные власти сообщали, что курганским семьям для получения единоразовой выплаты никаких заявлений подавать не нужно.
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