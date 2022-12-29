РЖД заплатит свердловской пенсионерке 100 тысяч рублей за смерть сына под поездом

Жительница Первоуральска (Свердловская область) получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть 34-летнего сына, погибшего под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале.
«По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с РЖД в пользу матери погибшего мужчины компенсацию морального вреда, причиненного железнодорожным травмированием. В феврале на 1769 км перегона Первоуральск-Подволошная грузовым поездом смертельно травмирован 34-летний житель Первоуральска», — рассказали прокуратуре.
Сумма компенсации — 100 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль выплату этих денег.
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