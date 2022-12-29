РЖД заплатит свердловской пенсионерке 100 тысяч рублей за смерть сына под поездом

30 декабря 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга погиб под колесами грузового поезда Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Первоуральска (Свердловская область) получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть 34-летнего сына, погибшего под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале. «По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с РЖД в пользу матери погибшего мужчины компенсацию морального вреда, причиненного железнодорожным травмированием. В феврале на 1769 км перегона Первоуральск-Подволошная грузовым поездом смертельно травмирован 34-летний житель Первоуральска», — рассказали прокуратуре. Сумма компенсации — 100 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль выплату этих денег.

Жительница Первоуральска (Свердловская область) получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть 34-летнего сына, погибшего под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале. «По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с РЖД в пользу матери погибшего мужчины компенсацию морального вреда, причиненного железнодорожным травмированием. В феврале на 1769 км перегона Первоуральск-Подволошная грузовым поездом смертельно травмирован 34-летний житель Первоуральска», — рассказали прокуратуре. Сумма компенсации — 100 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль выплату этих денег.