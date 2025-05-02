Певец Олег Майами (Олег Кривиков родом из Екатеринбурга) устроил дебош в одном из московских клубов. Артиста пригласила на сцену кавер-группа «Сборище», чтобы уралец поиграл на скрипке. Но музыкант начал агрессивно себя вести, оскорблять коллектив и материться.
«Мы работали на мероприятии и пригласили Олега поучаствовать в интерактиве — и вот что он исполнил. Сразу хочу отметить: видео не носит негативного характера в адрес мероприятия, заказчиков, заведения и так далее. Оно лишь демонстрирует хамское поведение конкретного человека. В подобных интерактивах у нас участвовали самые разные люди разных „величин“ и куда более популярных личностей — и никто никогда не позволял себе оскорблять музыкантов», — поделились представители группы в соцсетях.
Судя по видео, которое опубликовала ведущая Алена Жигалова, Майами отбирал скрипку, требовал аплодисментов, а в финале уронил смычок. «Как минимум, это большое неуважение к артисту, музыканту, человеку, в конце концов. Так себя вести, Олег, не надо», — заявил после выступления лидер группы «Сборище».
URA.RU направило запрос представителям Олега Майами. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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