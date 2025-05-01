01 мая 2025

МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам

Свердловскую область 3 мая накроют дождь с сильным ветром
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Из-за сильного ветра могут быть неприятности и у пешеходов, и у автомобилистов Фото:

Из-за непогоды 3 мая жителям Свердловской области следует соблюдать осторожность. Со срочным заявлением к землякам обратились сотрудники регионального МЧС.

«В субботу, 3 мая, в Свердловской области ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы рекомендуем отказаться от выездов на природу: не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.

Также спасатели призвали водителей избегать подтопленных участков дорог, порекомендовали пешеходам не находиться близи зданий и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности. «В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается», — добавили в МЧС.

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Из-за непогоды 3 мая жителям Свердловской области следует соблюдать осторожность. Со срочным заявлением к землякам обратились сотрудники регионального МЧС. «В субботу, 3 мая, в Свердловской области ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы рекомендуем отказаться от выездов на природу: не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства. Также спасатели призвали водителей избегать подтопленных участков дорог, порекомендовали пешеходам не находиться близи зданий и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности. «В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается», — добавили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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