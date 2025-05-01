МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам

Свердловскую область 3 мая накроют дождь с сильным ветром

02 мая 2025 в 13:16 Размер текста - 17 +

Из-за сильного ветра могут быть неприятности и у пешеходов, и у автомобилистов Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Из-за непогоды 3 мая жителям Свердловской области следует соблюдать осторожность. Со срочным заявлением к землякам обратились сотрудники регионального МЧС. «В субботу, 3 мая, в Свердловской области ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы рекомендуем отказаться от выездов на природу: не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства. Также спасатели призвали водителей избегать подтопленных участков дорог, порекомендовали пешеходам не находиться близи зданий и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности. «В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается», — добавили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за непогоды 3 мая жителям Свердловской области следует соблюдать осторожность. Со срочным заявлением к землякам обратились сотрудники регионального МЧС. «В субботу, 3 мая, в Свердловской области ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы рекомендуем отказаться от выездов на природу: не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства. Также спасатели призвали водителей избегать подтопленных участков дорог, порекомендовали пешеходам не находиться близи зданий и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности. «В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается», — добавили в МЧС.