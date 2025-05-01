МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам

Из-за непогоды 3 мая жителям Свердловской области следует соблюдать осторожность. Со срочным заявлением к землякам обратились сотрудники регионального МЧС.
«В субботу, 3 мая, в Свердловской области ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы рекомендуем отказаться от выездов на природу: не устраивать пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.
Также спасатели призвали водителей избегать подтопленных участков дорог, порекомендовали пешеходам не находиться близи зданий и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности. «В условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается», — добавили в МЧС.
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