«К нему обращался Сталин»: в Висимском заповеднике в годы войны разбился директор авиазавода

В Висимском заповеднике в годы войны разбился директор авиазавода

02 мая 2025 в 10:52 Размер текста - 17 +

Матвей Шенкман летел над заповедником на Уралвагонзавод, но самолет потерпел крушение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы На территории Висимского заповедника в 1942 году потерпел катастрофу самолет Ли-2, на котором находился директор Воронежского авиационного завода № 18 Матвей Шенкман. На этого человека большие надежды возлагал глава СССР Иосиф Сталин, говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Летом 1941 года завод Шенкмана со всеми производственными мощностями был срочно эвакуирован в Куйбышев (Самару) и прямо посреди чистого поля начал производство штурмовиков Ил-2. К директору авиазавода неоднократно лично обращался Сталин, в жесткой форме требуя ускорить выпуск остро нужных армии самолетов. Рано утром 12 мая 1942 года самолет Ли-2 с Шенкманом вылетел из Куйбышева в Нижний Тагил, где на Уралвагонзаводе налаживали выпуск бронекорпусов для штурмовика. Работу „смежников“ нужно было проконтролировать и ускорить. Однако над Уралом стояла нелетная погода — летчик снизился очень сильно, и самолет потерпел крушение, врезавшись в склон горы Оборотной (горный массив Старик-Камень)», — рассказывается на страницах издания. Шенкман разбился, и его гибель стала серьезной потерей для советского авиастроения. В газете «Правда» за подписью Сталина на первой полосе вышел некролог. Выпуск штурмовиков Ил-2 был задержан, что, по мнению историков, отчасти повлияло на неудачи Красной армии на начальном этапе войны. Постепенно массовый выпуск Ил-2 наладили, и Уралвагонзавод внес свой вклад: на предприятии было собрано около 4 тысяч бронекорпусов для штурмовиков. А обломки самолета были обнаружены местным жителем только спустя 73 года, летом 2015-го. Фрагменты были рассеяны на большом участке горного склона, и поисковые работы продолжались три года. «Среди курумника удалось обнаружить многочисленные фрагменты обшивки фюзеляжа, два авиационных двигателя, стойки шасси. По номерам двигателей выяснилось — это транспортный самолет Ли-2. Весной 2017 года поисковики нашли фрагменты костей и личные вещи погибших: монеты, части одежды и обуви, наручные часы, но самое главное — орден Ленина. По номеру награды — № 7319 — удалось выяснить, что орден принадлежал Матвею Шенкману. Сегодня на горе Старик-Камень на месте авиакатастрофы установлен памятный крест», — говорится в книге. Гибель промышленника могла замедлить приближение победы, считают историки Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Висимского заповедника в 1942 году потерпел катастрофу самолет Ли-2, на котором находился директор Воронежского авиационного завода № 18 Матвей Шенкман. На этого человека большие надежды возлагал глава СССР Иосиф Сталин, говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Летом 1941 года завод Шенкмана со всеми производственными мощностями был срочно эвакуирован в Куйбышев (Самару) и прямо посреди чистого поля начал производство штурмовиков Ил-2. К директору авиазавода неоднократно лично обращался Сталин, в жесткой форме требуя ускорить выпуск остро нужных армии самолетов. Рано утром 12 мая 1942 года самолет Ли-2 с Шенкманом вылетел из Куйбышева в Нижний Тагил, где на Уралвагонзаводе налаживали выпуск бронекорпусов для штурмовика. Работу „смежников“ нужно было проконтролировать и ускорить. Однако над Уралом стояла нелетная погода — летчик снизился очень сильно, и самолет потерпел крушение, врезавшись в склон горы Оборотной (горный массив Старик-Камень)», — рассказывается на страницах издания. Шенкман разбился, и его гибель стала серьезной потерей для советского авиастроения. В газете «Правда» за подписью Сталина на первой полосе вышел некролог. Выпуск штурмовиков Ил-2 был задержан, что, по мнению историков, отчасти повлияло на неудачи Красной армии на начальном этапе войны. Постепенно массовый выпуск Ил-2 наладили, и Уралвагонзавод внес свой вклад: на предприятии было собрано около 4 тысяч бронекорпусов для штурмовиков. А обломки самолета были обнаружены местным жителем только спустя 73 года, летом 2015-го. Фрагменты были рассеяны на большом участке горного склона, и поисковые работы продолжались три года. «Среди курумника удалось обнаружить многочисленные фрагменты обшивки фюзеляжа, два авиационных двигателя, стойки шасси. По номерам двигателей выяснилось — это транспортный самолет Ли-2. Весной 2017 года поисковики нашли фрагменты костей и личные вещи погибших: монеты, части одежды и обуви, наручные часы, но самое главное — орден Ленина. По номеру награды — № 7319 — удалось выяснить, что орден принадлежал Матвею Шенкману. Сегодня на горе Старик-Камень на месте авиакатастрофы установлен памятный крест», — говорится в книге.