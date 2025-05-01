В Свердловской области ушли под воду сады

В Горноуральском муниципальном округе (Свердловская область) с 1 по 2 мая затопило 23 приусадебных участка на территории садового товарищества «Автомобилист-2». Произошло это из-за весенних паводков. Также остаются под водой в регионе семь низководных мостов, один разобран. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.
«За прошедшие сутки произошло затопление 23-х приусадебных участков на территории СНТ „Автомобилист-2“ в Горноуральском МО. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация находится под контролем специалистов центра управления в кризисных ситуациях», — сообщило МЧС Свердловской области в своем telegram-канале.
При этом из-за весеннего паводка остается закрытым доступ к 19-ти населенным пунктам региона. В Талицком городском округе — к деревне Заселина и Заречная; в Байкаловском районе — к селу Яр, к деревне Красный Бор, Боровикова, Городище, Лукина, Шадринка; в Слободо-Туринском районе — к Решетникова, Сагай, Овчинникова, Жирякова, Черемнова, Куминовское, Макуй; в Новолялинском городском округе — к деревне Красный Яр; в Туринском — к селу Кумарьинское, в Пышминском — к селу Чернышово.
Ранее URA.RU рассказывало, как жители свердловских деревень, которые из-за паводка оказались отрезанными от большой земли, заранее запаслись продуктами и лекарствами. Период изоляции длится примерно месяц.
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