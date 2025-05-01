Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя машины, которая упала в Исеть в центре Екатеринбурга. Инспекторы обнаружили внутри салона документы мужчины, но самого человека нет, передает корреспондент URA.RU.
«Машину специально толкнули в воду с человеком внутри. Он выбрался [из воды сам]», — рассказали люди, которые вытаскивали машину. Также ходила версия, что водитель мог утонуть, но ни в воде, ни на берегу мужчина не замечен. Сейчас представители ГАИ выясняют обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел днем 2 мая. На месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.
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