Водитель утонувшего в Екатеринбурге автомобиля загадочно исчез. Фото, видео

02 мая 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Машина упала в воду днем Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя машины, которая упала в Исеть в центре Екатеринбурга. Инспекторы обнаружили внутри салона документы мужчины, но самого человека нет, передает корреспондент URA.RU. «Машину специально толкнули в воду с человеком внутри. Он выбрался [из воды сам]», — рассказали люди, которые вытаскивали машину. Также ходила версия, что водитель мог утонуть, но ни в воде, ни на берегу мужчина не замечен. Сейчас представители ГАИ выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент произошел днем 2 мая. На месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается. Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя машины, которая упала в Исеть в центре Екатеринбурга. Инспекторы обнаружили внутри салона документы мужчины, но самого человека нет, передает корреспондент URA.RU. «Машину специально толкнули в воду с человеком внутри. Он выбрался [из воды сам]», — рассказали люди, которые вытаскивали машину. Также ходила версия, что водитель мог утонуть, но ни в воде, ни на берегу мужчина не замечен. Сейчас представители ГАИ выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент произошел днем 2 мая. На месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.