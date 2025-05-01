01 мая 2025

Водитель утонувшего в Екатеринбурге автомобиля загадочно исчез. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге на Плотинке утонула машина
Машина упала в воду днем Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя машины, которая упала в Исеть в центре Екатеринбурга. Инспекторы обнаружили внутри салона документы мужчины, но самого человека нет, передает корреспондент URA.RU.

«Машину специально толкнули в воду с человеком внутри. Он выбрался [из воды сам]», — рассказали люди, которые вытаскивали машину. Также ходила версия, что водитель мог утонуть, но ни в воде, ни на берегу мужчина не замечен. Сейчас представители ГАИ выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел днем 2 мая. На месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.

Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя машины, которая упала в Исеть в центре Екатеринбурга. Инспекторы обнаружили внутри салона документы мужчины, но самого человека нет, передает корреспондент URA.RU. «Машину специально толкнули в воду с человеком внутри. Он выбрался [из воды сам]», — рассказали люди, которые вытаскивали машину. Также ходила версия, что водитель мог утонуть, но ни в воде, ни на берегу мужчина не замечен. Сейчас представители ГАИ выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент произошел днем 2 мая. На месте работали водолазы и манипулятор, которые вытащили машину на берег. О пострадавших или погибших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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