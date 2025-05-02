Оборонный завод сорвал поставку новых трамваев в Екатеринбург

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела жалобу оборонного завода — Уралтрансмаша — по поводу закупки 15 трамваев для Екатеринбурга и нашла нарушения в требованиях к поставщикам. Конкурс объявят повторно и, если его условия не изменят, мэрия получит штраф, сообщает РБК. Таким образом пока город останется без новых трамваев.
«Предприятие [Уралтрансмаш] не участвовало в конкурсе, но все равно осталось недовольно требованиями к претендентам. На заводе посчитали, что условия закупки подстроены под конкретного поставщика. ФАС действительно нашли нарушение — мэрия требовала от производителей сертификат о происхождении товара, чтобы избежать таможенных пошлин. Это могло привести к ограничению числа участников, считают в ведомстве», — объясняет издание.
В итоге антимонопольщики отменили результаты торгов, поручили администрации Екатеринбурга подготовить новые, соответствующие закону документы, и провести повторную закупку. В противном случае мэрию ждет штраф.
Ранее уже сообщалось, что конкурс на поставку 15 трехсекционных трамваев поставлен на паузу из-за жалобы Уралтрансмаша в ФАС. Однако в администрации надеялись не просто успеть закупить трамваи, но и благодаря конкурсным процедурам сэкономить еще на один трамвай.
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