01 мая 2025

Мумию Ленина провезли по Свердловску в годы войны

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Открытие Музея советского быта "Сделано в СССР" на новом месте по адресу Ленина 69/6 . Екатеринбург, бюст ленина, свердловск, музей советского быта
Тело Ленина эвакуировали в Тюмень через Свердловск Фото:
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Тело Владимира Ленина в 1941 году из Мавзолея эвакуировали в Тюмень через Свердловск. Уральские рабочие обследовали сотни километров пути, по которому везли особый груз. Об этом факте говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге.

«Мумию вождя мирового пролетариата решили эвакуировать из Мавзолея в первые дни войны, опасаясь, что иначе она погибнет во время бомбежек. Для вывоза в Тюмень тела Ленина, а также его сердца и препаратов мозга был срочно организован специальный железнодорожный эшелон. На последнем участке пути, от Кирова до Тюмени, эшелон останавливался в Свердловске. Он состоял из трех поездов: в первом на один перегон впереди следовала охрана, во втором спецпоезде везли особый груз, а на один перегон позади следовал еще один поезд с охраной», — рассказывает издание.

Накануне прохождения этих составов железнодорожники свердловской станции обследовали 350 километров перегона до Тюмени. Они осматривали буквально каждый рельс и каждый стрелочный перевод. Тело Ленина пробыло в Тюмени три года и девять месяцев — с июля 1941-го по март 1945 года. Подробнее о том, где и как оно хранилось, — в материале URA.RU.

Тело Ленина побывало в Свердловске проездом в 1941 году
Тело Ленина побывало в Свердловске проездом в 1941 году
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Тело Владимира Ленина в 1941 году из Мавзолея эвакуировали в Тюмень через Свердловск. Уральские рабочие обследовали сотни километров пути, по которому везли особый груз. Об этом факте говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Мумию вождя мирового пролетариата решили эвакуировать из Мавзолея в первые дни войны, опасаясь, что иначе она погибнет во время бомбежек. Для вывоза в Тюмень тела Ленина, а также его сердца и препаратов мозга был срочно организован специальный железнодорожный эшелон. На последнем участке пути, от Кирова до Тюмени, эшелон останавливался в Свердловске. Он состоял из трех поездов: в первом на один перегон впереди следовала охрана, во втором спецпоезде везли особый груз, а на один перегон позади следовал еще один поезд с охраной», — рассказывает издание. Накануне прохождения этих составов железнодорожники свердловской станции обследовали 350 километров перегона до Тюмени. Они осматривали буквально каждый рельс и каждый стрелочный перевод. Тело Ленина пробыло в Тюмени три года и девять месяцев — с июля 1941-го по март 1945 года. Подробнее о том, где и как оно хранилось, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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