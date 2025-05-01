Мумию Ленина провезли по Свердловску в годы войны

02 мая 2025 в 15:31 Размер текста - 17 +

Тело Ленина эвакуировали в Тюмень через Свердловск Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Тело Владимира Ленина в 1941 году из Мавзолея эвакуировали в Тюмень через Свердловск. Уральские рабочие обследовали сотни километров пути, по которому везли особый груз. Об этом факте говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Мумию вождя мирового пролетариата решили эвакуировать из Мавзолея в первые дни войны, опасаясь, что иначе она погибнет во время бомбежек. Для вывоза в Тюмень тела Ленина, а также его сердца и препаратов мозга был срочно организован специальный железнодорожный эшелон. На последнем участке пути, от Кирова до Тюмени, эшелон останавливался в Свердловске. Он состоял из трех поездов: в первом на один перегон впереди следовала охрана, во втором спецпоезде везли особый груз, а на один перегон позади следовал еще один поезд с охраной», — рассказывает издание. Накануне прохождения этих составов железнодорожники свердловской станции обследовали 350 километров перегона до Тюмени. Они осматривали буквально каждый рельс и каждый стрелочный перевод. Тело Ленина пробыло в Тюмени три года и девять месяцев — с июля 1941-го по март 1945 года. Подробнее о том, где и как оно хранилось, — в материале URA.RU. Тело Ленина побывало в Свердловске проездом в 1941 году Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело Владимира Ленина в 1941 году из Мавзолея эвакуировали в Тюмень через Свердловск. Уральские рабочие обследовали сотни километров пути, по которому везли особый груз. Об этом факте говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Мумию вождя мирового пролетариата решили эвакуировать из Мавзолея в первые дни войны, опасаясь, что иначе она погибнет во время бомбежек. Для вывоза в Тюмень тела Ленина, а также его сердца и препаратов мозга был срочно организован специальный железнодорожный эшелон. На последнем участке пути, от Кирова до Тюмени, эшелон останавливался в Свердловске. Он состоял из трех поездов: в первом на один перегон впереди следовала охрана, во втором спецпоезде везли особый груз, а на один перегон позади следовал еще один поезд с охраной», — рассказывает издание. Накануне прохождения этих составов железнодорожники свердловской станции обследовали 350 километров перегона до Тюмени. Они осматривали буквально каждый рельс и каждый стрелочный перевод. Тело Ленина пробыло в Тюмени три года и девять месяцев — с июля 1941-го по март 1945 года. Подробнее о том, где и как оно хранилось, — в материале URA.RU.