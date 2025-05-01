Умер мальчик, выпавший в Екатеринбурге из окна

02 мая 2025 в 10:33 Размер текста - 17 +

Ребенок выпал, играя с котом. Они оба погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двухлетний мальчик Максим, выпавший из окна пятого этажа в Екатеринбурге, умер в больнице. Информацию, опубликованную в городских пабликах, подтвердил источник URA.RU. «За жизнь ребенка боролись врачи, но он получил слишком тяжелые травмы головы. К сожалению, спасти его не удалось», — сообщил собеседник агентства. Корреспондент направил запросы в пресс-службы городского УВМД и свердловского управления СКР, ответы ожидаются. В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что не владеют информацией. Малыш выпал 1 мая из окна дома на улице Раевского. Он играл с котом и не удержался на подоконнике. Питомец сразу погиб, а ребенка в тяжелом состоянии увезли в детскую больницу №9. Как добавил инсайдер, на окнах квартиры стояли блокираторы. «К этой семье приехали гости. В какой-то момент стало жарко, решили открыть створки, убрали заглушки, и случилась беда», — уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двухлетний мальчик Максим, выпавший из окна пятого этажа в Екатеринбурге, умер в больнице. Информацию, опубликованную в городских пабликах, подтвердил источник URA.RU. «За жизнь ребенка боролись врачи, но он получил слишком тяжелые травмы головы. К сожалению, спасти его не удалось», — сообщил собеседник агентства. Корреспондент направил запросы в пресс-службы городского УВМД и свердловского управления СКР, ответы ожидаются. В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что не владеют информацией. Малыш выпал 1 мая из окна дома на улице Раевского. Он играл с котом и не удержался на подоконнике. Питомец сразу погиб, а ребенка в тяжелом состоянии увезли в детскую больницу №9. Как добавил инсайдер, на окнах квартиры стояли блокираторы. «К этой семье приехали гости. В какой-то момент стало жарко, решили открыть створки, убрали заглушки, и случилась беда», — уточнил он.